La torta in tazza senza uova rappresenta una soluzione ideale per chi desidera concedersi un dolce fatto in casa in modo rapido e semplice. Questa ricetta, che può essere realizzata in pochi minuti, è perfetta per chi ha poco tempo ma non vuole rinunciare a una dolce coccola. Che si tratti di una merenda sfiziosa o di un dessert dell’ultimo minuto, la torta in tazza è una delle preparazioni più versatili e apprezzate da tutti.

Torta in tazza senza uova: la ricetta super easy deliziosa

La torta in tazza senza uova è quindi non solo un dolce veloce da preparare, ma anche un’ottima opportunità per liberare la propria creatività in cucina. Un dolce che soddisfa il palato e sorprende per la sua facilità di esecuzione, perfetto per ogni occasione. Occorrono solo pochi ingredienti cbhe consentono di realizzare una torta in tazza soffice e dal sapore avvolgente. Inoltre, è possibile personalizzare la ricetta secondo i propri gusti, aggiungendo ingredienti come noci, mandorle o pezzi di frutta fresca.

Ingredienti

4 cucchiai di farina 00

2 cucchiai di zucchero

2 cucchiai di cacao amaro in polvere (per una versione al cioccolato)

(per una versione al cioccolato) 3 cucchiai di latte (puoi utilizzare anche latte vegetale )

(puoi utilizzare anche ) 2 cucchiai di olio di semi

1/2 cucchiaino di lievito per dolci

Un pizzico di sale

Facoltativo: gocce di cioccolato, frutta secca o aromi come vaniglia o cannella

Procedimento

In una tazza capiente, unisci la farina, lo zucchero, il cacao amaro, il lievito e il sale. Mescola bene con un cucchiaio per assicurarti che non ci siano grumi e che gli ingredienti siano ben amalgamati. Aggiungi il latte e l’olio di semi alla miscela di ingredienti secchi. Mescola con attenzione fino a ottenere un composto omogeneo. Se desideri, puoi aggiungere anche gocce di cioccolato o frutta secca in questo momento. Metti la tazza nel microonde e cuoci per circa 1 minuto e 30 secondi a massima potenza. Non cuocere troppo, altrimenti la torta potrebbe diventare secca. Una volta cotta, lascia raffreddare leggermente la torta in tazza prima di gustarla. Puoi decorarla con una spolverata di zucchero a velo, una pallina di gelato o una salsa al cioccolato per renderla ancora più golosa.

Varianti

Una delle bellezze della torta in tazza è la sua versatilità. Puoi sperimentare diverse varianti per adattarla ai tuoi gusti o alle occasioni. Ecco alcune idee:

Torta in tazza alla vaniglia : Sostituisci il cacao con più farina e aggiungi un cucchiaino di estratto di vaniglia . Puoi anche aggiungere pezzetti di mela o di pera per un tocco fruttato.

: Sostituisci il cacao con più farina e aggiungi un cucchiaino di . Puoi anche aggiungere pezzetti di mela o di pera per un tocco fruttato. Torta in tazza al limone : Usa il succo e la scorza grattugiata di un limone al posto del cacao. Questo darà alla tua torta un sapore fresco e agrumato, perfetto per l’estate.

: Usa il succo e la scorza grattugiata di un limone al posto del cacao. Questo darà alla tua torta un sapore fresco e agrumato, perfetto per l’estate. Torta in tazza vegana: Sostituisci il latte vaccino con latte di mandorle o di soia e utilizza un olio vegetale per mantenere la ricetta vegana. Puoi anche aggiungere semi di chia o di lino per un tocco nutriente.

Consigli Utili