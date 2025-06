Con il caldo che inizia a farsi sentire, ma anche come pausa dolce in qualsiasi momento dell’anno, un gelato proteico low carb rappresenta una soluzione intelligente per chi cerca uno spuntino leggero ma appagante. Questa ricetta, pensata per chi segue una dieta a basso contenuto di carboidrati o semplicemente vuole limitare gli zuccheri, fornisce solo 85 calorie per porzione, ma con un profilo nutrizionale completo. È un dolce fatto in casa, semplice e veloce, che si conserva in freezer fino a due settimane, anche se è difficile che duri così tanto.

Ingredienti e preparazione: pochi passaggi per un risultato bilanciato

La preparazione è davvero alla portata di tutti. Per ottenere 4 gelati da circa 62 grammi ciascuno servono: 150 grammi di yogurt greco magro 0%, 35 grammi di latte scremato, 6 grammi di cacao amaro, 6 grammi di dolcificante, 20 grammi di cioccolato fondente senza zuccheri e 30 grammi di crema proteica. L’uso di uno stampo in silicone facilita la preparazione e permette di porzionare in modo preciso il composto.

Si parte mescolando lo yogurt, 25 grammi di latte, il cacao e il dolcificante in una ciotola fino ad ottenere una crema omogenea. Questa miscela va versata negli stampi fino a metà altezza. Si aggiunge poi uno strato di crema proteica, e si conclude con un secondo strato di crema di yogurt. Dopo almeno due ore in freezer, il gelato sarà pronto per essere rifinito con una copertura di cioccolato.

Per la glassa, basta sciogliere il cioccolato fondente al microonde, un minuto alla volta per evitare che bruci. Si aggiungono i 10 grammi di latte rimanenti, si mescola e si lascia intiepidire. Il composto va poi spennellato sui gelati ormai solidi. Un ultimo passaggio in freezer di 10 minuti e il dessert è pronto da gustare.

Valori nutrizionali e vantaggi per chi fa sport o segue una dieta controllata

Ogni porzione fornisce 85,09 kcal, con 6,18 grammi di carboidrati totali (di cui solo 1,57 di zuccheri), 1,5 grammi di fibre, 6,56 grammi di proteine e 4,13 grammi di grassi. Un equilibrio ideale per chi desidera integrare proteine in modo gustoso e senza eccedere con zuccheri o calorie.

Lo yogurt greco magro, oltre a essere fonte proteica, contiene fermenti lattici utili per il benessere intestinale. Il cacao amaro e il cioccolato fondente apportano antiossidanti, mentre la crema proteica aggiunge consistenza e contribuisce al mantenimento della massa muscolare, particolarmente utile per chi pratica attività fisica.

Questa preparazione si distingue per la sua versatilità: può essere una merenda estiva, un post-allenamento o un dessert da offrire agli ospiti attenti alla linea. Non contiene zuccheri aggiunti né ingredienti industriali complessi, e si può personalizzare con aromi naturali, spezie o versioni alla frutta fresca.

Una scelta casalinga che unisce gusto, leggerezza e nutrizione, senza complicazioni.