Alessandro Borghese è stato ospite del podcast di Gianluca Gazzoli, dove ha parlato di tantissime cose, fino a raccontare un episodio di cui non aveva mai parlato prima. Le parole del conduttore e dello chef hanno spiazzato non poco, immaginare quanto sia accaduto davvero per i suoi fan potrebbe essere difficile.

Tutti lo conoscono per il suo carattere molto solare, per la sua bravura professionale e per essere una persona comunque tranquilla. Per questo il racconto che ha fatto nel podcast è stato una vera sorpresa per chi l’ha seguito. Ma cosa è successo?

Alessandro Borghese e la reazione che ha avuto dopo una battuta sulla madre

Figlio di Barbara Bouchet, icona sexy degli anni Ottanta, attrice, playgirl e simbolo della femminilità di quegli anni, Alessandro Borghese ha raccontato come è stato crescere come il “figlio di”. Proprio nel periodo in cui la madre era all’apice del suo successo, con ruoli in tantissimi b-movie e copertine di giornale, lui frequentava la scuola.

Ha spiegato che non è stato facile, soprattutto quello che accadeva in classe, dove spesso comparivano i giornali per cui posava la madre. Il conduttore e chef ha raccontato che non viveva benissimo la cosa, in alcuni casi gli dava molto fastidio, anche se i suoi genitori – che ha definito “lungimiranti” – gli avrebbero sempre parlato in un certo modo. Borghese ha ricordato come la madre gli dicesse: “Mamma fa le copertine di Play Boy perché si può permettere di farle, forse i compagni di classe hanno mamme che non si possono permettere di farle“.

Alessandro Borghese ha poi raccontato che un giorno avrebbe perso la pazienza con un compagno, lo stesso che per anni l’avrebbe preso in giro per il mestiere della madre: “Un giorno mi presero con la luna storta (…). Si ho fracassato de… uno che continuava da un anno, due anni a fare questa roba qua (…)”. Il conduttore di 4 Ristoranti ha poi aggiunto, riferendosi al fatto di sentire molti compagni di classe fare battute sulla madre: “Era faticoso”.

Lo chef nella stessa intervista ha parlato anche del figlio che non ha mai conosciuto, un ragazzo che oggi ha 19 anni e ha scoperto della sua esistenza soltanto qualche anno fa. Ha chiarito come sia un “super papà”, che lo segue a distanza, contribuendo alla sua crescita. Non è la prima volta che Alessandro Borghese parla di quest’argomento, spiegando sempre come non sia stato facile all’inizio fare questa scoperta.