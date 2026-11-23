Una chiesa a Napoli diventa pizzeria sociale: come i detenuti imparano il mestiere di pizzaiolo

C’è un angolo del centro storico di Napoli dove il profumo del basilico e della mozzarella potrebbe presto mescolarsi a qualcosa di molto più potente: la possibilità di ricominciare. La cappella di Santa Caterina de’ Celani, uno spazio sacro non più adibito al culto, si appresta a diventare il cuore pulsante di un progetto di riscatto umano e professionale che ha già fatto parlare tutta Italia. Si chiama Brigata Caterina, ed è la scommessa più coraggiosa che una pizzeria sociale a Napoli abbia mai rappresentato: trasformare un luogo di preghiera in un forno di speranza, dove detenuti ed ex detenuti imparano l’arte del pizzaiolo per conquistarsi un futuro diverso.

Una cappella che diventa forno: la storia del progetto Brigata Caterina

Il 29 ottobre 2026 è la data che segna l’annuncio ufficiale e l’avvio concreto di Brigata Caterina. L’idea nasce da una domanda semplice quanto rivoluzionaria: cosa fare degli spazi ecclesiastici che non svolgono più funzione religiosa? La risposta dell’Arcidiocesi di Napoli è stata di una chiarezza disarmante — trasformarli in luoghi vivi, utili alla comunità, capaci di generare inclusione là dove c’era silenzio.

La cappella di Santa Caterina de’ Celani, nel cuore del centro storico partenopeo, viene affidata in comodato d’uso gratuito dalla Chiesa di Napoli al progetto. Non si tratta di una vendita, né di una dismissione silenziosa: è un gesto deliberato, quasi simbolico, che trasforma un edificio di fede in un laboratorio di seconda chance. Il recupero strutturale dello spazio è parte integrante del piano, a conferma che l’impegno è concreto e non solo dichiarato.

Chi c’è dietro la pizzeria sociale di Napoli

Un progetto di questa portata non nasce da una singola volontà, ma dall’intreccio virtuoso di istituzioni che raramente si trovano a lavorare fianco a fianco. Brigata Caterina è il frutto della collaborazione tra l’Arcidiocesi di Napoli, il Comune di Napoli, il Tribunale di Sorveglianza, il Carcere di Secondigliano e l’UEIPE — l’Ufficio per l’Esecuzione Penale Esterna.

Tra i nomi che animano questa rete figurano figure di primo piano: Don Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli e da sempre vicino alle periferie umane della città; Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli; e ancora Claudia Nannola, Patrizia Mirra e Gianfranco Marcello. Il fatto che intorno a un tavolo si siedano la Chiesa, il Comune, la magistratura di sorveglianza e il sistema penitenziario dice già molto dell’ambizione e della serietà dell’iniziativa. Quando istituzioni così diverse convergono su un obiettivo comune, il risultato è quasi sempre più solido di quanto ci si aspetti.

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Perché proprio la pizza: il mestiere come strumento di riscatto

Hai mai pensato a quante storie ci sono dietro un disco di pasta steso sul bancone? La pizza napoletana non è solo un prodotto gastronomico — è un’identità, un linguaggio universale, un mestiere che apre porte in tutto il mondo. E proprio per questo, sceglierla come strumento di formazione professionale non è un caso romantico, ma una scelta strategica di grande intelligenza.

Il progetto mira a fornire ai partecipanti competenze reali e spendibili sul mercato del lavoro. Imparare a impastare, a gestire la lievitazione, a stendere e infornare secondo la tradizione partenopea significa acquisire un bagaglio professionale riconoscibile e richiesto. La pizzeria sociale a Napoli non è quindi un laboratorio simbolico: è una scuola vera, con un prodotto finito — la pizza — che ha valore commerciale, culturale e identitario.

Il reinserimento lavorativo passa spesso da piccoli gesti concreti: avere un’uniforme, un orario, un ruolo riconosciuto all’interno di una brigata. Il nome stesso del progetto — Brigata Caterina — richiama il linguaggio della cucina professionale, dove la brigata è l’équipe che lavora insieme, con ruoli definiti e un obiettivo comune. Un messaggio non sottile: chi partecipa non è un assistito, ma un professionista in formazione.

Il senso profondo: ritrovare un posto nella società

Dietro ogni forno acceso c’è una persona che impasta non solo farina e acqua, ma anche la propria storia. Il progetto Brigata Caterina nasce con una visione chiara: aiutare chi ha vissuto l’esperienza della detenzione — presso il Carcere di Secondigliano o altrove — ad acquisire competenze, formarsi e ritrovare un posto nella società. Queste parole, che compaiono nella descrizione ufficiale dell’iniziativa, non sono retorica: sono il programma.

Il reinserimento lavorativo è uno degli strumenti più efficaci per ridurre la recidiva. Quando una persona esce dal carcere con una professione in tasca, le probabilità di tornare a delinquere si abbassano in modo significativo. In questo senso, la pizzeria sociale di Napoli non è solo un gesto di solidarietà — è una politica criminale intelligente, che investe sul futuro invece di limitarsi a gestire il presente.

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La scelta della cappella aggiunge un ulteriore strato di significato. Uno spazio che un tempo accoglieva fedeli in cerca di conforto spirituale ora accoglierà persone in cerca di riscatto concreto. La continuità simbolica è potente: cambia la forma della cura, non la sostanza.

Un modello replicabile? Cosa può insegnare questa esperienza

La domanda che molti si pongono, guardando a Brigata Caterina, è se questo modello possa funzionare altrove. In Italia esistono già esperienze di pizzerie sociali e cooperative legate al mondo del carcere, ma raramente con una rete istituzionale così ampia e con il coinvolgimento diretto di una diocesi che mette a disposizione un proprio spazio fisico.

Il fatto che la Chiesa di Napoli abbia scelto il comodato d’uso gratuito — rinunciando a qualsiasi rendita economica — è un segnale forte. Significa che il patrimonio ecclesiastico può diventare infrastruttura sociale, non solo culturale o turistica. E che la collaborazione tra sfera religiosa, amministrazione pubblica e sistema giudiziario può produrre risultati che nessuno dei tre attori riuscirebbe a ottenere da solo.

Per chi vuole approfondire il tema del reinserimento lavorativo attraverso la formazione professionale, il comunicato ufficiale ANSA del 29 ottobre 2026 offre un punto di partenza autorevole per comprendere l’entità dell’iniziativa.

Napoli ha sempre saputo trasformare il dolore in bellezza, la marginalità in creatività. Brigata Caterina è, in fondo, un gesto napoletano nel senso più autentico del termine: prendere qualcosa di antico — una cappella, una tradizione gastronomica millenaria — e farne uno strumento vivo, capace di cambiare davvero la vita delle persone. Il profumo della pizza che uscirà da quella cucina non sarà solo quello di un impasto ben lievitato: sarà l’odore di qualcosa che ricomincia.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.