Nove polli su dieci da allevamenti intensivi: cosa rivela l’indagine di Compassion in World Farming

Ti è mai capitato di mettere nel carrello un petto di pollo senza chiederti da dove viene, come è stato allevato, in che condizioni ha vissuto quell’animale prima di arrivare sul banco frigo del supermercato? È una domanda che in pochi si pongono, eppure la risposta — emersa dall’indagine ChickenTrack 2024 condotta dall’Osservatorio di Compassion in World Farming Italia — è capace di cambiare il modo in cui guardi quella confezione di carne bianca. Perché dietro il prezzo conveniente del pollo nei principali supermercati italiani si nasconde un sistema di allevamenti intensivi polli che riguarda la quasi totalità dei prodotti in vendita, con numeri che lasciano poco spazio all’ottimismo.

Un’indagine che mette sotto la lente i grandi supermercati italiani

L’organizzazione Compassion in World Farming, fondata nel 1967 in Inghilterra da un allevatore britannico, si occupa da decenni di benessere animale negli allevamenti intensivi. La sua sezione italiana ha portato avanti il progetto ChickenTrack 2024, un’analisi sistematica delle catene di distribuzione della grande distribuzione organizzata per capire quanta carne di pollo venduta in Italia provenga davvero da filiere rispettose degli animali.

Le insegne prese in esame sono tra le più frequentate dagli italiani ogni giorno: Coop, Conad, Esselunga, Carrefour, Lidl, Aldi e Selex. Nomi familiari, scaffali che conosci bene, marchi che trovi in quasi ogni città. Eppure, proprio in questi punti vendita, l’indagine ha rilevato che oltre il 90% dei prodotti esaminati proviene da allevamenti con standard minimi di benessere animale. Un dato che, una volta letto, non è facile ignorare.

Il dato che colpisce: 93,1% da allevamenti intensivi polli

Il numero più significativo emerso dall’indagine è inequivocabile: il 93,1% dei polli reperibili sugli scaffali della grande distribuzione italiana proviene da allevamenti intensivi. Tradotto in termini assoluti, significa che su ogni dieci confezioni di pollo che scegli al supermercato, praticamente nove vengono da sistemi produttivi in cui il benessere dell’animale è ridotto al minimo indispensabile previsto dalla legge — e spesso non oltre.

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Per capire la portata reale di questo sistema, basta considerare un altro dato: in Italia vengono macellati oltre 589 milioni di polli ogni anno. È un volume produttivo enorme, che richiede strutture altrettanto massicce, pensate per ottimizzare i costi e i tempi di crescita degli animali, non certo per garantire loro una vita dignitosa.

Cosa succede davvero negli allevamenti intensivi

Quando si parla di allevamenti intensivi polli, è facile restare in superficie. Ma i dettagli fanno tutta la differenza. Secondo quanto rilevato dall’indagine, in queste strutture possono essere stipati fino a 19 polli in un solo metro quadrato. Immagina lo spazio: meno di un foglio A4 per animale, senza possibilità reale di muoversi, esplorare o manifestare qualsiasi comportamento naturale.

A questo si aggiunge la questione della durata della vita: i polli da carne negli allevamenti intensivi vengono selezionati geneticamente per crescere il più rapidamente possibile, e possono raggiungere il peso da macello in appena 30 giorni. Un mese di vita, in condizioni di sovraffollamento, con una crescita così accelerata da causare spesso problemi alle zampe e all’apparato cardiovascolare. Il segreto del prezzo basso sta qui: nella velocità, nella densità, nella rinuncia al benessere.

Perché il prezzo del pollo ci racconta una storia incompleta

Quando vedi un petto di pollo a meno di cinque euro al chilo, stai guardando il risultato di una filiera ottimizzata per abbattere ogni costo possibile. Non è un affare: è la conseguenza di scelte produttive precise, che scaricano su animali e ambiente i costi che non compaiono sull’etichetta.

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Il problema è che la maggior parte delle confezioni in vendita non riporta informazioni chiare sull’origine o sulle condizioni di allevamento. L’etichetta ti dice il paese di provenienza, ma non ti racconta nulla della densità degli animali, della durata della loro vita o delle razze utilizzate. In questo vuoto informativo, il consumatore fatica a fare scelte consapevoli — e l’indagine ChickenTrack 2024 nasce proprio per colmare questa lacuna, almeno in parte.

Cosa puoi fare concretamente come consumatore

La buona notizia è che esistono alternative, anche se richiedono un po’ più di attenzione al momento dell’acquisto. Ecco alcuni criteri pratici per orientarti meglio:

Cerca le certificazioni di benessere animale : etichette come Better Chicken Commitment o i loghi di filiere certificate indicano standard più elevati rispetto al minimo di legge.

: etichette come Better Chicken Commitment o i loghi di filiere certificate indicano standard più elevati rispetto al minimo di legge. Preferisci il pollo biologico o allevato all’aperto : queste categorie prevedono densità molto più basse e accesso all’esterno per gli animali.

: queste categorie prevedono densità molto più basse e accesso all’esterno per gli animali. Leggi l’etichetta con attenzione : la dicitura “allevato a terra” non equivale a condizioni migliori; verifica se sono presenti ulteriori specifiche sulla densità o sulla razza.

: la dicitura “allevato a terra” non equivale a condizioni migliori; verifica se sono presenti ulteriori specifiche sulla densità o sulla razza. Riduci la frequenza di acquisto : scegliere meno pollo, ma di qualità superiore, è una strategia sostenibile sia per il portafoglio che per l’impatto complessivo.

: scegliere meno pollo, ma di qualità superiore, è una strategia sostenibile sia per il portafoglio che per l’impatto complessivo. Rivolgiti a macellerie di fiducia: i piccoli produttori locali spesso offrono maggiore trasparenza sulla filiera e sulle condizioni di allevamento.

Il ruolo della grande distribuzione e le responsabilità di sistema

L’indagine di Compassion in World Farming Italia non punta il dito solo contro i produttori, ma chiama in causa direttamente la grande distribuzione. Catene come Coop, Esselunga e Carrefour hanno un potere negoziale enorme sulle filiere: potrebbero imporre standard più elevati ai propri fornitori, rendere obbligatoria la trasparenza sull’etichetta, o semplicemente aumentare la quota di prodotti provenienti da allevamenti non intensivi nel proprio assortimento.

Il fatto che oltre il 90% dei prodotti esaminati rispetti solo gli standard minimi di legge non è un dato neutro: è una scelta commerciale. Una scelta che può essere cambiata, se la pressione dei consumatori e delle organizzazioni come Il Fatto Alimentare continua a portare questi temi all’attenzione pubblica.

Sapere cosa c’è davvero dietro il bancone della carne non significa smettere di mangiare pollo o trasformare ogni spesa in un atto di militanza. Significa semplicemente fare domande, leggere le etichette con occhi diversi, e capire che ogni acquisto — anche il più banale — è una piccola scelta che, moltiplicata per milioni di consumatori, ha il potere di muovere mercati interi.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.