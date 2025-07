Damiano Carrara, nato a Lucca e noto per la sua partecipazione a Bake Off Italia, ha costruito la sua carriera tra televisione, alta pasticceria e imprenditoria. Oggi è uno dei volti più riconoscibili del settore dolciario italiano. Dietro questo percorso si muove una figura discreta ma centrale: Chiara Maggenti, toscana come lui, legata sentimentalmente e professionalmente allo chef dal 2018. I due hanno deciso di sposarsi il 9 luglio 2022, condividendo parte del loro giorno speciale anche con il pubblico, attraverso un documentario trasmesso su Real Time.

Chiara Maggenti, la mente organizzativa dell’atelier Carrara

Chiara Maggenti è General Manager dell’Atelier Damiano Carrara, il laboratorio di alta pasticceria che si trova nel cuore di Lucca. È qui che, dietro le quinte, coordina ogni dettaglio operativo: turni, fornitori, eventi, rapporti con i clienti. Una responsabilità non da poco, specie in un contesto in cui ogni dolce dev’essere non solo impeccabile ma anche rappresentativo del marchio.

Classe 1990, Chiara ha un profilo manageriale ben definito. Non ha mai cercato la ribalta, eppure il suo ruolo è diventato centrale nel consolidamento dell’attività. I due hanno scelto di mantenere per lungo tempo un profilo basso: nessuna apparizione forzata, nessuna spettacolarizzazione della relazione. Solo dopo il matrimonio, celebrato nella campagna toscana, hanno iniziato a condividere pubblicamente momenti della loro vita insieme.

Non è raro oggi vedere Chiara comparire nelle Instagram stories dello chef, intenta a lavorare o sorridere in cucina. Le immagini mostrano una complicità autentica, che unisce affetto e impegno quotidiano. Il fatto che lavorino fianco a fianco, senza sovrapporsi, ma contribuendo ciascuno in modo distinto, ha rafforzato il valore del loro progetto comune.

Il matrimonio, l’esposizione mediatica e la scelta della riservatezza

Il 9 luglio 2022, nella campagna lucchese, Damiano Carrara e Chiara Maggenti si sono giurati amore davanti ad amici e familiari. Il matrimonio, seguito da Real Time, ha rappresentato per molti fan l’occasione per conoscere meglio la donna che da anni accompagnava lo chef lontano dai riflettori.

Real Time ha scelto di raccontare le nozze in un documentario, mostrando i momenti più significativi, dalla preparazione fino al taglio della torta. Una narrazione semplice, senza eccessi, che ha rispecchiato il tono scelto dai due: emozioni condivise con discrezione.

Chiara, che fino a quel momento aveva preferito stare lontana dalle luci della ribalta, ha così fatto il suo ingresso nel cuore dei telespettatori. Non ha cercato follower, né visibilità: ha mantenuto il suo stile riservato, anche dopo la cerimonia. Le immagini postate sui social sono sempre misurate, mai eccessive.

Nel tempo, la coppia ha continuato a condividere momenti della vita quotidiana, tra viaggi, giornate di lavoro e piccoli gesti domestici. Non a caso, il pubblico ha premiato questa autenticità. L’interesse attorno alla figura di Chiara Maggenti è cresciuto proprio grazie alla sua semplicità e coerenza.

Il rapporto con il pubblico, oggi, è gestito senza strategie. Le immagini sui social non seguono una logica promozionale. Viene mostrato ciò che realmente accade: una coppia che lavora, si sostiene e si costruisce giorno per giorno, anche lontano dalla TV.