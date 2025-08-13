Si tratta del Lago di Braies, uno specchio d’acqua cristallina circondato da vette imponenti e da una natura incontaminata, che continua ad affascinare visitatori da tutto il mondo.

Un’esperienza di trekking accessibile e immersa nella natura

Il Lago di Braies è celebre non solo per le sue acque turchesi e la scenografia mozzafiato, ma anche per il facile percorso di trekking che lo abbraccia. Il sentiero ad anello che lo circonda è lungo circa 3,5 chilometri, percorribile in poco più di un’ora e mezza a passo tranquillo, rendendolo accessibile a famiglie, anziani e a chiunque desideri una passeggiata immersa nella tranquillità della natura senza affrontare dislivelli impegnativi.

L’itinerario si snoda tra boschi di conifere e prati fioriti, offrendo scorci spettacolari e punti panoramici suggestivi. La passeggiata permette di godere appieno della serenità del luogo, lontano dal caos delle località turistiche più affollate. Inoltre, la presenza di strutture ricettive e punti di ristoro nei dintorni garantisce un’esperienza confortevole e rilassante.

La leggenda vuole che il Lago di Braies sia nato dalle lacrime di una principessa innamorata, e il suo aspetto incantevole non fa che alimentare il mito. Le sue acque limpide riflettono le vette circostanti, tra cui il Croda del Becco, creando un quadro naturale di rara bellezza. Il colore dell’acqua varia con le stagioni e le condizioni meteorologiche, passando da un intenso verde smeraldo a un blu profondo.

Negli ultimi anni, il lago ha visto un incremento significativo del turismo, spinto anche dalla popolarità acquisita attraverso produzioni cinematografiche e social media. Tuttavia, le autorità locali hanno posto attenzione a preservare l’ambiente, regolamentando gli accessi e promuovendo comportamenti sostenibili per evitare il degrado del territorio.

Per chi desidera visitare il Lago di Braies, è consigliabile partire presto la mattina, soprattutto nei mesi estivi, per godere della tranquillità e evitare le ore di punta, quando l’afflusso di turisti può diventare molto elevato. È possibile raggiungere il lago in auto, ma è disponibile anche un servizio di navetta che collega i principali centri abitati della Val Pusteria con il lago, riducendo così l’impatto ambientale.

L’area intorno al lago è attrezzata con parcheggi, punti informativi e sentieri ben segnalati. Gli amanti della fotografia troveranno numerosi punti strategici per immortalare la magia del paesaggio, mentre chi vuole approfondire la conoscenza della fauna e flora locali può partecipare a visite guidate organizzate dalle associazioni ambientali della zona.

Infine, per chi desidera un’esperienza più completa, è possibile combinare la visita al lago con altre escursioni nelle Dolomiti, approfittando della rete di sentieri che collegano diverse valli e rifugi alpini, offrendo così un’immersione totale nella montagna e nella sua quiete.

Il Lago di Braies rimane una delle perle più affascinanti dell’arco alpino italiano, un luogo dove la natura, la pace e la bellezza si fondono in un quadro indimenticabile, troppo prezioso per non essere vissuto almeno una volta nella vita.