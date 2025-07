Antonella Clerici, nota conduttrice televisiva italiana, è da sempre un’icona nel mondo della cucina e dello spettacolo. Non tutti, però, conoscono il suo piatto preferito: non si tratta di una pietanza italiana, bensì di una delizia internazionale che unisce leggerezza e gusto. Scopriamo insieme cosa ha conquistato il cuore della regina della cucina in tv e come prepararla in modo semplice e salutare.

La carriera di Antonella Clerici, nata a Legnano nel 1963, è costellata di successi televisivi che l’hanno consacrata come la conduttrice di riferimento della cucina italiana in televisione. Dal debutto negli anni Ottanta nelle reti minori, la Clerici ha saputo conquistare il pubblico attraverso programmi di grande successo come La Prova del Cuoco, format che ha condotto per quasi due decenni, e È sempre mezzogiorno, dove ha continuato a promuovere la cucina genuina con un tocco di eleganza e innovazione.

La sua attenzione verso la cucina semplice ma raffinata ha contribuito a diffondere tra il grande pubblico la passione per il buon cibo e il piacere di cucinare in casa. In un panorama televisivo sempre più affollato da talent show culinari, Antonella ha mantenuto un profilo unico, valorizzando tradizione e innovazione.

Il piatto preferito di Antonella Clerici

Antonella Clerici, da sempre fautrice della cucina casalinga e genuina, ha svelato di amare particolarmente un piatto che molti assocerebbero a un’alimentazione sana e internazionale: l’avocado toast. Nonostante la sua lunga carriera in programmi come La Prova del Cuoco ed È sempre mezzogiorno, la conduttrice ha confessato che la sua passione culinaria si estende ben oltre i confini della cucina tradizionale italiana.

L’avocado toast, infatti, combina la croccantezza del pane casereccio con la morbidezza dell’avocado, arricchito da ingredienti raffinati come il salmone affumicato e l’uovo in camicia. Questo piatto, oltre a essere gustoso, è anche leggero e adatto a chi segue una dieta equilibrata.

La ricetta dell’avocado toast secondo Antonella Clerici

Ingredienti principali:

– 4 fette di pane casereccio

– 4 fette di salmone affumicato

– 1 avocado maturo

– 4 uova fresche

– Succo di 1 limone

– Olio extravergine d’oliva q.b.

– Sale e pepe q.b.

– Aceto di vino bianco q.b.

Procedimento:

1. Tagliare l’avocado a metà, eliminare il nocciolo e la buccia, quindi trasferire la polpa in una ciotola.

2. Aggiungere il succo di limone e schiacciare il tutto con una forchetta fino a ottenere una crema omogenea.

3. Scaldare le fette di pane in padella con un filo di olio extravergine d’oliva, per renderle croccanti.

4. Cuocere le uova in camicia: portare ad ebollizione dell’acqua in un pentolino, aggiungere un po’ di aceto bianco e immergere delicatamente le uova per circa 4 minuti.

5. Comporre il toast: spalma la crema di avocado sul pane tostato, aggiungi una fetta di salmone affumicato e completa con un uovo in camicia. Ripeti fino a esaurimento degli ingredienti.

Questo piatto, oltre a essere facile e veloce da preparare, offre un perfetto equilibrio tra nutrienti e sapori, ed è ideale per chi desidera mantenersi in forma senza rinunciare al gusto.