“4 Ristoranti”, il popolare show culinario di Sky condotto da Alessandro Borghese, è uno dei programmi più amati dal pubblico da anni.

Il racconto di una ristoratrice: costretta a chiudere i profili online

La puntata si riferisce alla stagione 2023/2024 e ha generato polemiche. Protagonista Ekla Vasconi, titolare del ristorante Il Rigoletto di Mantova, e ha scatenato una tempesta di critiche sui canali social. Un’onda di insulti l’ha travolta, costringendola addirittura a chiudere i suoi profili online, anche una pagina personale. La concorrente, visibilmente scossa, ha raccontato di aver subito un vero e proprio linciaggio virtuale che le ha tolto il sonno, alimentato da commenti pesanti e attacchi personali, arrivando a toccare la sua vita privata.

La sfida di quel giorno, incentrata sul tortello di zucca, un piatto simbolo di Mantova, si è svolta all’insegna di toni accesi e critiche pungenti. Ekla, che aveva l’intenzione di mettere in risalto il suo piatto e la sua cucina, è apparsa piuttosto critica nei confronti dei colleghi, senza risparmiare commenti taglienti. La sua osservazione riguardo a un piatto di un altro concorrente, definendolo “inclassificabile”, ha messo in evidenza la sua mancanza di diplomazia. Inoltre, l’atteggiamento di Ekla in cucina, dove non ha esitato a criticare lo staff per errori minori, ha suscitato reazioni anche da parte dei colleghi.

Quando è arrivato il momento di dare i voti, la sua performance è stata duramente penalizzata. I giudizi sulla sua cucina sono stati severi: definita “retro”, non al passo con i tempi, con un servizio che non giustificava i prezzi. Nonostante le critiche, Ekla ha risposto con un atteggiamento difensivo, rifiutandosi di accettare ogni commento negativo, rinforzando la sua posizione con toni accusatori.

L’indomani della messa in onda, la situazione è precipitata. Quella che doveva essere una semplice competizione culinaria si è trasformata in un incubo mediatico. Ekla ha rivelato in un’intervista a MantovaUno che molte delle sue critiche erano espressioni di dinamiche interne alla competizione, che non sono state pienamente mostrate. Sebbene riconosca di aver adottato toni troppo duri in alcuni frangenti, ha spiegato che avrebbe espresso le stesse osservazioni, ma in un altro contesto e con maggiore serenità.

Tuttavia, le parole di Ekla non hanno impedito che si scatenasse una furia sui social. Gli insulti, spesso violenti e diretti, non si sono limitati alla sua cucina, ma hanno invaso la sua sfera privata, arrivando a colpire la sua famiglia. La pagina di Tripadvisor del ristorante è stata invasa da recensioni negative, scritte da utenti che non avevano nemmeno visitato il locale, ma avevano agito in base all’episodio televisivo. Nonostante le polemiche, le recensioni sono state temporaneamente bloccate da Tripadvisor, cercando di arginare il fenomeno.