Altroconsumo, l’associazione di consumatori italiana, ha recentemente aggiornato la sua analisi nutrizionale su oltre 200 gelati confezionati disponibili nei supermercati, per individuare i 5 gelati più leggeri, fornendo così un utile riferimento per chi vuole concedersi un piacere estivo senza sensi di colpa.

Le variabili che influenzano le calorie dei gelati confezionati

L’indagine di Altroconsumo ha messo in evidenza come il formato e la ricetta siano elementi chiave che condizionano l’apporto calorico e la composizione degli ingredienti. La gamma di prodotti spazia da ghiaccioli e stecchi alla frutta, ai coni miniatura, fino alle classiche coppette e biscotti gelato. Non sorprende che i gelati a base principalmente di acqua e succhi di frutta risultino decisamente meno calorici rispetto a quelli cremosi con panna e cioccolato. Ma anche all’interno delle categorie più cremose, il formato ridotto è una strategia efficace per contenere le calorie.

La top 5 dei gelati più leggeri secondo Altroconsumo

1. Il ghiacciolo Coop: il più leggero in assoluto

Al primo posto si conferma il ghiacciolo come la scelta con il minor apporto calorico. Composto prevalentemente da acqua, zucchero e succhi di frutta, il ghiacciolo Coop contiene solo 37 calorie per pezzo, confermandosi ideale per chi cerca freschezza e leggerezza. In generale, i ghiaccioli oscillano tra le 35 e le 50 kcal, molto al di sotto dei gelati cremosi.

2. Lo stecco panna e fragola “Fior di fragola” Algida: cremoso ma contenuto

Per chi non vuole rinunciare alla consistenza morbida, lo stecco che combina un rivestimento di ghiacciolo alla frutta con un cuore cremoso alla panna rimane una valida opzione light. Il classico Fior di fragola di Algida apporta circa 60 kcal per una porzione da 51 grammi, posizionandosi al secondo posto della classifica. Questo prodotto rappresenta un equilibrio tra gusto e controllo calorico, molto apprezzato dagli italiani.

3. I mini coni Dolciando di Eurospin: piccoli ma gustosi

Il formato compatto dei mini coni è una soluzione intelligente per limitare l’apporto energetico. I mini coni Dolciando, disponibili al supermercato Eurospin, pesano solo 19 grammi e apportano circa 62 kcal per il gusto vaniglia e 63 kcal per quello al cioccolato. In confronto, il mini Cornetto Algida pesa quasi il doppio (36 grammi) e fornisce 117 kcal, quasi il doppio delle calorie.

4. Il mini biscotto gelato alla panna di Esselunga: dolcezza sotto le 100 kcal

Anche i biscotti gelato in formato “extra small” rientrano nella fascia di prodotti leggeri. Il mini biscotto alla panna di Esselunga, con 88 kcal per 30 grammi, permette di soddisfare la voglia di un dolce senza eccedere con le calorie, restando sotto la soglia di 100 kcal spesso consigliata per uno spuntino equilibrato.

5. La coppetta Gelatelli di Lidl: la più leggera tra le coppette

Per chi preferisce la classica coppetta, Altroconsumo indica come opzione meno calorica la coppetta panna e cioccolato del marchio Gelatelli di Lidl. Una porzione da 50 grammi apporta solo 92,5 kcal. È importante fare attenzione alle dimensioni, perché le coppette più grandi, da 70 o 90 grammi, possono facilmente superare le 140-200 kcal, rendendo meno sostenibile il consumo frequente per chi controlla l’apporto calorico.

Algida, leader di mercato e innovazione nel gelato confezionato

Un ruolo di primo piano nel panorama dei gelati confezionati in Italia è ricoperto da Algida, marchio storico fondato nel 1946 a Roma e oggi parte del gruppo multinazionale Unilever. Con un fatturato che nel 2014 ha raggiunto i 400 milioni di euro e una presenza consolidata nel mercato italiano, Algida è riconosciuta per prodotti iconici come il Cornetto e lo stecco Fior di fragola, che figurano anche nella classifica Altroconsumo.

Recentemente, nel 2024, è stato annunciato lo scorporo della divisione gelati da Unilever, con l’obiettivo di creare una business unit indipendente dedicata esclusivamente a questo segmento, in un contesto di trasformazioni industriali che prevedono anche importanti riduzioni di personale.

Algida si caratterizza per un’offerta ampia e variegata che abbraccia formati tradizionali e mini, permettendo di soddisfare una clientela sempre più attenta non solo al gusto, ma anche all’impatto nutrizionale dei prodotti consumati.

Consigli per scegliere un gelato confezionato leggero

L’analisi di Altroconsumo suggerisce alcune semplici regole da seguire per chi desidera gustare un gelato senza esagerare con le calorie: preferire formati piccoli o mini, optare per prodotti a base di frutta o con ghiaccioli, leggere attentamente le etichette nutrizionali e fare attenzione al peso della porzione. Anche la scelta di gelati con meno additivi e ingredienti più semplici può contribuire a un consumo più consapevole e salutare.

In definitiva, la vasta offerta di gelati confezionati permette a tutti di trovare una soluzione adatta alle proprie esigenze dietetiche, mantenendo vivo il piacere dell’estate.