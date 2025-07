Il segreto per una torta al cioccolato perfetta, soffice e irresistibile è finalmente svelato con questa ricetta dettagliata della torta morbida al cacao con ganache al cioccolato.

Un dolce che unisce leggerezza e gusto intenso, arricchito da decorazioni di granella di nocciole e tartufini fondenti, ideale per chi desidera un dessert raffinato e goloso, capace di conquistare ogni palato.

Ingredienti e preparazione della torta morbida al cacao

Per realizzare questa torta al cacao soffice e gustosa, occorre uno stampo da 22 cm e gli ingredienti accuratamente bilanciati per ottenere una consistenza perfetta. La base è composta da 180 grammi di burro a temperatura ambiente, 250 grammi di zucchero, 3 uova intere più 1 tuorlo, 180 grammi di farina 00, 75 grammi di latte intero anch’esso a temperatura ambiente, 12 grammi di lievito in polvere per dolci, 30 grammi di cacao amaro in polvere e una bacca di vaniglia da cui si estraggono i semi per un aroma intenso.

Il procedimento prevede di montare il burro con lo zucchero fino a ottenere una crema chiara e spumosa a cui si aggiungono i semi di vaniglia e le uova, una alla volta, incorporandole bene. Successivamente si setacciano insieme farina, cacao e lievito, e si uniscono gradualmente al composto alternandoli con il latte, sempre mescolando per ottenere un impasto omogeneo e denso. L’impasto viene versato in una tortiera imburrata e rivestita di carta da forno, quindi cotto in forno statico preriscaldato a 170° per un’ora (oppure a 150° per 50 minuti in forno ventilato). Una volta sfornata e lasciata raffreddare, la torta è pronta per la fase successiva: la farcitura.

La ganache al cioccolato fondente è l’elemento che regala a questa torta quel tocco di raffinatezza e golosità in più. Per prepararla si utilizzano 650 grammi di cioccolato fondente e altrettanti di panna fresca liquida. La panna viene portata quasi a ebollizione, poi versata sul cioccolato tritato, mescolando energicamente fino a ottenere un composto liscio e lucido. Dopo aver raffreddato la ganache in una ciotola con ghiaccio, si monta con uno sbattitore elettrico fino a che diventa soffice e spumosa. Questa crema viene trasferita in una sac-à-poche con bocchetta stellata e conservata in frigorifero.

La torta, ormai fredda, viene tagliata a metà e farcita con uno strato di ganache. Il disco superiore viene posizionato sopra e l’intera superficie, così come i lati, vengono ricoperti con la crema rimanente. A completare l’opera, la ganache viene utilizzata per creare decori a ciuffetti e strisce verticali lungo il perimetro, intervallati da granella di nocciole e arricchiti da tartufini fondenti che ne esaltano l’aspetto e il sapore. Per mantenere intatta la freschezza e la morbidezza della torta al cacao con ganache, è consigliabile conservarla in frigorifero all’interno di un contenitore ermetico per 1-2 giorni. In alternativa, può essere congelata per un utilizzo futuro, mantenendo inalterate le sue caratteristiche organolettiche.

Questo dolce si presta a molteplici occasioni: dalla merenda accompagnata da un tè caldo, fino a diventare protagonista indiscusso di una festa o di un pranzo speciale. La sua combinazione di consistenze e sapori, unita a una presentazione elegante e curata, lo rende un vero e proprio asso nella manica per chi desidera stupire amici e parenti con una preparazione casalinga di alto livello. La torta al cacao con ganache al cioccolato si conferma così come il dessert ideale per chi non vuole rinunciare al piacere autentico del cioccolato, unendo semplicità e raffinatezza in un unico dolce che conquista sia l’occhio sia il palato.