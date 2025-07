Si conferma la capitale mondiale della gastronomia secondo Tripadvisor, posizionandosi nuovamente al primo posto nella categoria “Food” dei Travelers’ Choice Awards 2025. Celebre per il suo patrimonio storico e culturale, si distingue anche per la sua offerta culinaria, riconosciuta e apprezzata a livello globale da milioni di viaggiatori.

Tripadvisor, la piattaforma leader nel settore con oltre 76 milioni di recensioni annue, basa i suoi premi sui feedback reali degli utenti, rendendo questi riconoscimenti un autentico termometro dell’apprezzamento globale. L’assegnazione del premio “Travelers’ Choice Award 2025” sottolinea non solo la qualità dei ristoranti e dei piatti tipici, ma anche la capacità della città di offrire un’esperienza gastronomica completa, che unisce tradizione, innovazione e accoglienza.

Capitale indiscussa della cucina mondiale

Dopo aver conquistato la vetta nel 2022 e nel 2023, Roma torna a dominare la classifica mondiale dei migliori luoghi dove mangiare, superando la capitale vietnamita Hanoi, che aveva temporaneamente scalzato la città nel 2024. Londra e Marrakech completano il podio, rispettivamente al secondo e terzo posto, mentre un’altra eccellenza italiana, Napoli, si colloca al quinto posto grazie alla sua storica tradizione culinaria, soprattutto legata alla pizza, riconosciuta patrimonio dell’UNESCO.

La cucina romana si conferma un punto di riferimento imprescindibile nel panorama gastronomico internazionale. Piatti iconici come la carbonara, l’amatriciana, la gricia e la cacio e pepe rappresentano un vero e proprio manifesto dei sapori capitolini, apprezzati in tutto il mondo. A questi si aggiungono specialità come l’abbacchio, la coda alla vaccinara, i supplì e i maritozzi con la panna, che completano il quadro di una tradizione culinaria ricca e variegata.

Nel 2025, anno in cui Roma celebra un nuovo Giubileo, la città si conferma anche meta ideale per scoprire questi sapori nei suoi ristoranti di eccellenza. Secondo Tripadvisor, i locali con le migliori recensioni sono attualmente Adesso Vineria-bistrot in via dell’Orso, Lume – Osteria Alle Scalette in via Vittor Pisani e DOC EnoBistrot – Cruderia & Cucina in via Giuseppe Giulietti, tre indirizzi che incarnano perfettamente la qualità e l’autenticità della cucina romana contemporanea.

Non solo Roma: l’Italia si distingue anche grazie a Napoli, quinta nella classifica mondiale, che conferma la sua posizione di rilievo grazie soprattutto alla pizza, riconosciuta come patrimonio immateriale dell’umanità dall’UNESCO. La presenza di due città italiane nella top 5 testimonia la forza e la qualità della tradizione gastronomica nazionale, capace di attrarre milioni di turisti ogni anno.

La classifica di Tripadvisor include inoltre altre grandi capitali internazionali, ma il primato di Roma rappresenta un segnale forte per il settore turistico e per la valorizzazione della cucina italiana nel mondo.