Con l’aumento dei prezzi, riuscire ad acquistare prodotti bio senza spendere una fortuna può trasformarsi in un’impresa difficilissima. Per rispondere alle esigenze dei propri clienti e permettere loro di fare una spesa consapevole acquistando prodotti di qualità, Lidl ha deciso di promuovere delle super offerte bio davvero imperdibili.

A prezzi super scontati, infatti, questa settimana, nei vari punti vendita Lidl, sarà possibile acquistare tantissimi prodotti bio riempiendo il carrello della spesa in base alle proprie esigenze senza svuotare il portafoglio, ma scopriamo quali sono i prodotti coperti da tale promozione.

Le offerte bio di Lidl da cogliere al volo: ecco i prodotti scontati

Dai bocconcini di petto di pollo al pane fino ai cereali, nella sezione Lidl dedicata ai prodotti bio, fino al 7 settembre e, salvo esaurimento scorte, sarà possibile acquistare diversi prodotti in sconto. I bocconcini di petto di pollo bio sono in vendita a 3,49 euro a confezione mentre con 0,99 euro si può scegliere tra diversi gusti di tofu come quello affumicato, al basilico o naturale.

Cosa solo 1,49 euro una confezione di pane biologico mentre aggiungendo 30 centesimi è possibile acquistare un barattolo di pesto sia alla genovese che rosso. Allo stesso prezzo del pesto, inoltre, sono in offerta i cereali bio in diversi gusti mentre per la crema di anacardi bisogna spendere qualcosina in più ovvero 2,99 euro a confezione. Saliamo ancora con l’olio di cocco in vendita a 4,99 euro mentre per una confezione di bevanda biologica alla soia scendiamo a 0,85 euro a confezione.

Tra gli alimenti raccomandati dai nutrizionisti c’è la frutta secca che, per5ò, dev’essere consumata nelle dosi consigliate ovvero 4-5 noci, 10 mandorle o nocciole pari a 30 grammi. Ebbene, anche la frutta secca biologica è in offerta da Lidl: una confezione di mandorle costa 2,69 mentre una di noci 2,79 euro. In offerta anche gli anacardi a 2,99 euro a confezione. Tra i vari prodotti, infine, troviamo in offerta anche il vino biologico in vendita a 3,39 euro a bottiglia.

Come ogni settimana, anche stavolta, Lidl non delude la propria clientela proponendo una serie di offerte tra cui scegliere sia tra i prodotti alimentari che tra gli oggetti indispensabili per la casa in giardino. Inoltre, con l’inizio del nuovo anno scolastico, non mancano mai neanche offerte sui prodotti essenziali per il back to school. Insomma, Lidl si conferma uno dei supermercati più attenti alle esigenze dei propri clienti, sempre alla ricerca del prezzo più basso senza rinunciare alla qualità.