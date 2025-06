Ogni maggio, la Festa della Focaccia di Recco celebra questa specialità ligure, riconosciuta con Indicazione di Origine Protetta. Tra i forni consigliati da Gambero Rosso, spiccano questi.

La focaccia di Recco col formaggio IGP è un simbolo della tradizione gastronomica ligure, riconosciuta per il suo sapore unico e la sua importanza culturale. Ogni anno, durante la terza settimana di maggio, la cittadina di Recco si anima per la Festa della Focaccia, un evento che attira migliaia di visitatori desiderosi di assaporare questa specialità iconica. Ma dove si possono trovare le migliori versioni di questa delizia? Ecco una selezione delle top 5 focaccerie che ogni amante della buona cucina dovrebbe visitare.

La migliore focaccia di Recco la trovi qui

Situato in via XX Settembre, il Panificio Moltedo è una vera e propria istituzione dal 1874. Per molti, questo forno è il luogo dove si può gustare la focaccia più buona di Recco. La loro ricetta tradizionale è un capolavoro di semplicità e gusto, con un impasto leggero e croccante che racchiude al suo interno un formaggio filante di altissima qualità. Oltre alla classica focaccia col formaggio, il Panificio Moltedo offre anche una variante chiamata “pizzata”, preparata con pomodori freschi, origano, olive e capperi. Questo è il posto ideale anche per assaporare altre specialità locali, come la farinata e la focaccia genovese, che meritano sicuramente una menzione.

La Baracchetta di Biagio si trova in via Marinai d’Italia, all’interno del pittoresco porto turistico di Recco. Qui, oltre a gustare l’ottima focaccia con il formaggio, si può godere di una vista mozzafiato sul mare. Questo posto è particolarmente apprezzato per l’atmosfera informale e accogliente, perfetta per una pausa pranzo o un aperitivo. Tra le specialità da non perdere ci sono le focaccine fritte con formaggio, che si sciolgono in bocca e rappresentano un vero e proprio comfort food. La Baracchetta non si limita alla focaccia, ma offre anche piatti della tradizione ligure, rendendo ogni visita un’esperienza culinaria completa.

In via Biagio Assereto si trova Tossini, noto per la sua focaccia col formaggio quasi perfetta. Qui il segreto sta nella qualità degli ingredienti e nella cottura impeccabile, che garantisce una croccantezza esterna e un cuore filante. La focaccia di Tossini è generosamente condita, e ogni morso è una celebrazione di sapori. Ma non fermatevi solo alla focaccia col formaggio: le varianti con pesto e la tradizionale focaccia genovese sono altrettanto imperdibili. L’attenzione al dettaglio e la passione per la tradizione gastronomica rendono Tossini una tappa obbligata per chi desidera scoprire il meglio della focaccia di Recco.

Infine, impossibile non menzionare O Vittorio, qui viene servita una delle focacce più celebri di Recco. E l’antica focacceria Manuelina, che ha aperto i battenti nel lontano 1885.

Recco è senza dubbio un paradiso per gli amanti della focaccia. Ogni forno e focacceria ha la sua storia e il suo modo di interpretare questa specialità, ma tutti condividono la stessa passione per la qualità e la tradizione. Se vi trovate in Liguria, non perdete l’occasione di scoprire queste delizie culinarie e di immergervi nella cultura gastronomica di una delle zone più affascinanti d’Italia. Con una varietà così ampia di opzioni, c’è solo l’imbarazzo della scelta, e ogni morso sarà una celebrazione di sapori autentici e genuini.