Antonella Clerici non ha mai nascosto la passione per il cibo a cui si dedica anche professionalmente. Ogni giorno, infatti, entra nelle case degli italiani con le ricette di “E’ sempre mezzogiorno”, il programma di Raiuno che conduce con grande successo dal lunedì al venerdì.

Quando non lavora, la conduttrice ama trascorrere il tempo con il compagno Vittorio Garrone, con la figlia Maelle e gli amici. In un momento di svago e relax, così, ha scelto di concedersi una pausa “modaiola” fermandosi per mangiare un sandwich in un posto davvero esclusivo ovvero il Louis Vuitton Café.

La conduttrice ha poi condiviso le foto di ciò che ha ordinato e la forma dei sandwich ha conquistato davvero tutti.

Antonella Clerici e i sandwich Luis Vuitton: ecco quanto costano

Il Louis Vuitton Café è un posto esclusivo di Milano e si trova precisamente in via Montenapoleone. Il bistrot è diventato un posto esclusivo e molto frequentato di chi, a Milano, ha voglia di coccolarsi concedendosi anche un semplice cappuccino nel bar firmato dalla famosa casa di moda.

Bere un caffè o mangiare un sandwich al Luis Vuitton Cafè è un’esperienza imperdibile per gli amanti della moda anche se, naturalmente, ha un costo diverso rispetto a quello che si pagherebbe in un normalissimo bar. Antonella Clerici, amante del buon cibo come dimostra il suo piatto preferito, ha così deciso di provare la sua colazione in perfetto stile Louis Vuitton prima di dedicarsi ai propri impegni.

Come ha mostrato la conduttrice tra le storie del proprio profilo Instagram, ha ordinato un cappuccino servito in una tazzina con piattino coordinato. La schiuma è una vera e propria opera d’arte perché è impreziosita dal logo della maison. Il costo di un cappuccino al Louis Vuitton Cafè costa circa 7/8 euro.

Il prezzo sale se si ordina un sandwich che non ha nulla del semplice panino. E’, infatti, formato da quattro dischi di pane perfettamente rotondi e decorati con la fantasia della famosa casa di moda ed è farcito con prosciutto, insalata croccante e una delicata crema.

Il prezzo del sandwich varia dai 15 ai 25 euro in base alla farcitura. Ordinando, dunque, cappuccino e sandwich come ha fatto la Clerici, si possono spendere anche 30 euro per una colazione che è davvero “alla moda”.

Scegliendo di fare colazione o aperitivo presso il Louis Vuitton Cafè si ha la consapevolezza di poter gustare prodotti freschi e ricercati: il cafè, infatti, è gestito in collaborazione con la famiglia Cerea del ristorante stellato Da Vittorio.