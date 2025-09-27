Antonella Clerici da anni conduce programmi di cucina con cui ha conquistato sempre di più l’affetto del pubblico. Dopo essere stata alla guida de La prova del cuoco, da qualche anno conduce con grande successo “E’ sempre mezzogiorno” con cui, insieme ai vari cuochi che si alternano nelle varie puntate, dà preziosi consigli sui piatti da preparare per pranzo e cena.

In alcuni casi si tratta di piatti davvero facili da poter fare a casa mentre in altre occasioni non mancano ricette più elaborate. La cucina è entrata così nella vita della Clerici che ha trasmesso questa sua passione anche alla figlia Maelle che, quando è libera, si diletta a preparare dolci favolosi. Ai dolci, la conduttrice Rai preferisce il salato e, ripercorrendo anche quelli che sono i piatti della sua infanzia, ci sono i suoi preferiti.

I piatti preferiti di Antonella Clerici: come preparare il risotto ai funghi

In un’intervista rilasciata al portale saporie.com, Antonella Clerici ricorda i suoi piatti preferiti: «Spesso consumavo il risotto ai funghi e il vitello tonnato preparati da mia madre», le parole della conduttrice che sottolinea come il momento della cena, per la sua famiglia, fosse un momento sacro.

All’epoca, la sua alimentazione includeva pasta, pane, salumi, cassoeula e costolette alla valtellinese. Pur non amando in modo particolare i dolci, la Clerici ha un vero e proprio debole per il gelato e tra i gusti preferiti ci sono vaniglia, zabaione, cioccolato e stracciatella.

Con l’arrivo della figlia Maelle, però, la Clerici ha cambiato le sue abitudini alimentari dando la precedenza a verdure, frutta, proteine leggere e cereali integrali; «Con il suo arrivo, i miei ritmi alimentari sono cambiati, diventando più regolari e salutari», ha aggiunto.

Uno dei suoi piatti preferiti, tuttavia, resta il risotto ai funghi che le ricorda l’infanzia. Per prepararlo, gli ingredienti sono:

Riso Carnaroli 320 g Funghi porcini 180 g Funghi finferli (gallinacci) 100 g Funghi champignon 100 g Funghi portobello 100 g Cipolle bianche 50 g Aglio 1 spicchio Brodo vegetale q.b. Olio extravergine d’oliva q.b. Sale fino q.b. Pepe nero q.b.

Per mantecare Grana Padano DOP (da grattugiare) 60 g Burro freddo 60 g



La prima cosa è preparate il brodo vegetale. Pulite, lavate e tagliate i funghi e in una padella fate soffriggere uno spicco d’aglio con un filo d’olio aggiungendo poi i funghi. Salate e cuocete a fuoco vivo per qualche minuto. Quando saranno dorati, eliminati l’aglio e tenete da parte i funghi. Nella stessa padella aggiungete un altro filo d’olio e la cipolla tritata.

Soffriggete e aggiungete il riso facendolo tostare per qualche minuto e sfumate con un mestolo di brodo vegetale. Continuate la cottura mescolando e aggiungete il brodo quando occorre. a 3 minuti dal termine della cottura, aggiungete i funghi, un po’ di brodo, salate e pepate. Completate il tutto mantecando con parmigiano e burro e servite ben caldo. Il sapore vi ricorderà il gusto del risotto della nonna.