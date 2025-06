L’estate si avvicina e con essa la necessità di curare l’alimentazione per mantenersi in forma, sentirsi energici e affrontare al meglio le giornate più calde.

In questo contesto, il discount MD si conferma una valida opzione per chi cerca prodotti di qualità a prezzi contenuti, perfetti per chi vuole seguire un regime alimentare sano senza rinunciare al risparmio. La biologa nutrizionista Sara Vitiello, molto attiva sui social, ha recentemente condiviso una selezione di prodotti da acquistare proprio da MD, ideali per conciliare gusto, salute e convenienza.

Prodotti selezionati da MD: qualità e convenienza per la dieta estiva

Con la stagione estiva ormai alle porte, molti cercano soluzioni alimentari che non solo aiutino a mantenere la linea, ma che garantiscano anche un apporto nutrizionale adeguato per sostenere l’organismo. In questo senso, MD offre una gamma di prodotti che rispondono a queste esigenze, come sottolineato dalla nutrizionista Vitiello. Tra le proposte più interessanti spicca il Tofu Bio Vegamo, riconosciuto per l’alto contenuto di proteine e il basso apporto di sodio, ideale per chi predilige un’alimentazione vegetale equilibrata. Per chi ama i gusti tradizionali, ma con un occhio alla qualità, le tigelle di La Pasta di Nonna Amedea rappresentano una scelta eccellente: realizzate con latte fresco, farina italiana al 100% e lievito naturale, sono perfette per un pasto bilanciato.

Anche la colazione può essere nutriente e salutare grazie a prodotti come lo yogurt greco bianco magro Zorbas, apprezzato per la sua cremosità e basso contenuto di grassi, o il Kefir Vivi meglio, una fonte preziosa di calcio e vitamina B12 indispensabile per il sistema immunitario e il benessere intestinale. Per gli spuntini e i piccoli pasti fuori casa, la nutrizionista consiglia gli snack bio a base di legumi presenti da MD, che non sono fritti e offrono un apporto proteico interessante senza eccedere in calorie. Tra le alternative sane figurano anche le gallette di Kamut BIO, la piada integrale di Armonie Fragranti, e le fette integrali BIO con segale e sesamo, ottime per accompagnare formaggi o verdure.

Non mancano poi i prodotti dolciari più salutari, come i frollini integrali con farina di legumi Vivi meglio, che uniscono fibre e proteine in una ricetta gustosa ma attenta alla linea. Nell’ambito della pasta, la scelta di MD si distingue per la presenza di formati alternativi a base di legumi, come i sedanini di lenticchie rosse Vivi meglio e i fusilli di farina di piselli verdi, che rappresentano una fonte proteica più completa rispetto alla tradizionale pasta di grano. Inoltre, prodotti come il bulgur e la quinoa e il riso nero arricchiscono la spesa con cereali dalle proprietà nutrizionali elevate.

Per completare il pasto, la presenza di filetti di salmone selvaggio garantisce un apporto di omega-3 di alta qualità, mentre il riso soffiato può essere utilizzato per spuntini leggeri e nutrienti. Infine, non si può non menzionare la gamma di formaggi light proposta da MD, come lo stracchino light Vivi meglio e la crema di formaggio spalmabile Naturella Protein, che offrono un buon apporto proteico senza appesantire. La scelta dei prodotti di MD suggerita dalla nutrizionista Sara Vitiello rappresenta dunque un mix intelligente di qualità e prezzo, ideale per chi intende curare la propria alimentazione senza rinunciare al gusto e al benessere durante la stagione estiva.