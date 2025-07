Jannik Sinner, uno degli atleti italiani più in vista nel panorama sportivo internazionale, ha recentemente conquistato un prestigioso titolo del Grande Slam a Wimbledon, confermando il suo status di talento emergente nel tennis mondiale.

Dietro a questi successi non c’è solo un allenamento rigoroso, ma anche un’attenzione particolare all’alimentazione, nota come Metodo Jannik, un piano nutrizionale calibrato con precisione per assecondare le esigenze del campione senza cadere in estremismi salutistici.

Il Metodo Jannik: equilibrio e personalizzazione senza estremismi

Contrariamente a molte tendenze alimentari adottate da altri top player, come l’eliminazione di interi gruppi alimentari, Sinner segue una dieta equilibrata che non prevede privazioni drastiche. Il tennista, soprannominato “Carota boy” non solo per il colore dei suoi capelli, ma anche per la sua abitudine di consumare carote durante le pause di gioco, ha scelto di mantenere un approccio pragmatico e funzionale. Le carote sono infatti uno snack ideale per lui: saziano, apportano sali minerali e vitamina A, elementi fondamentali per la performance atletica.

Una curiosità del suo regime alimentare riguarda anche il consumo regolare del succo di cetriolini sottaceto, un integratore naturale che fornisce sodio e potassio, essenziali per il corretto funzionamento muscolare e la prevenzione dei crampi. Questa scelta testimonia come il Metodo Jannik sia un insieme di pratiche concrete e scientificamente fondate, pensate per supportare corpo e mente durante le competizioni. La giornata alimentare di Sinner si compone di pasti studiati per fornire il giusto apporto di macronutrienti senza rinunciare al gusto.

A colazione, nei giorni di gara, il campione predilige un mix di avena, frutta fresca e miele, alternato a yogurt, frutta secca e pane integrale con marmellata o miele. Questa combinazione, ricca di carboidrati complessi, proteine e grassi buoni, costituisce un pasto bilanciato e ottimale per sostenere le energie necessarie. Anche i pranzi e le cene seguono questo schema: la fonte principale di carboidrati è rappresentata da pasta o riso integrale, accompagnati da fonti proteiche magre come carne bianca e pesce.

Non mancano mai le verdure, che apportano fibre, vitamine e minerali, con porzioni calibrate per evitare gonfiori e garantire una digestione ottimale durante l’attività sportiva. Sinner si distingue da molti suoi colleghi per non aver adottato diete particolarmente restrittive, come l’eliminazione del glutine, scelta adottata ad esempio da Carlos Alcaraz, attualmente numero due al mondo. Il campione italiano preferisce mantenere una dieta varia e naturale, limitando però il consumo di alimenti ultra-processati come merendine e bevande zuccherate, una regola che gli consente di mantenere il corpo nelle migliori condizioni senza rinunciare al piacere del cibo.

Nonostante la rigida disciplina durante la stagione agonistica, Jannik Sinner non rinuncia a qualche “strappo” alla regola nei momenti di pausa dagli impegni sportivi. Tra i piatti a cui è più affezionato c’è la cotoletta della nonna Maria, un vero e proprio comfort food familiare. Inoltre, grazie al padre Hanspeter, chef professionista con anni di esperienza nella cucina di montagna al Rifugio Fondovalle in Val Fiscalina, Sinner può gustare prelibatezze della tradizione come la celebre “Padella dell’alpinista”, un piatto ricco di canederli, maiale e cavolo cappuccio.

Con gli amici, i momenti di convivialità prevedono anche qualche sgarro alimentare, come la pizza, il sushi, il fish and chips e soprattutto i dolci. La passione per i dessert è ben nota: “Mi piacciono tantissimo e spesso me ne concedo uno – ha dichiarato – Alla fine non si perde una partita perché si mangia qualche dolce.” Tra le sue preferenze ci sono dolci fatti in casa, come lo strudel e i biscotti, preparati da mamma Siglinde e dalla nonna Maria, che rappresentano per lui un legame affettivo oltre che un piacere gastronomico.

Il Metodo Jannik, quindi, non è una dieta rigida o iper-salutistica, ma un piano alimentare equilibrato, personalizzato e sostenibile, che accompagna Sinner verso le sue imprese sportive senza rinunce drastiche, ma con un occhio attento alla qualità e alla funzionalità del cibo.