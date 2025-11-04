Quando si parla di minestroni surgelati, la praticità è indiscutibile: un piatto pronto in pochi minuti, ricco di verdure e legumi, perfetto per chi ha poco tempo. Ma non tutti i prodotti sono uguali: alcune confezioni possono contenere pochi ingredienti, verdure di qualità inferiore o quantità di sale troppo elevate. Se volete portare in tavola un minestrone sano e gustoso, scegliere con attenzione fa davvero la differenza.

Per aiutare i consumatori, Altroconsumo ha testato diversi minestroni surgelati disponibili nei supermercati italiani, valutandone ingredienti, sapore, consistenza e trasparenza delle informazioni in etichetta. I risultati mostrano chiaramente che non basta il marchio o la confezione colorata: la qualità si nota già leggendo l’elenco degli ingredienti e controllando il rapporto verdure-legumi-carboidrati.

Minestroni surgelati: ecco i migliori secondo Altroconsumo

L’analisi di Altroconsumo ha preso in considerazione diversi parametri:

Qualità degli ingredienti: varietà e freschezza delle verdure, assenza di additivi e zuccheri aggiunti.

varietà e freschezza delle verdure, assenza di additivi e zuccheri aggiunti. Profilo nutrizionale: equilibrio tra verdure, legumi e carboidrati, apporto di fibre e sale.

equilibrio tra verdure, legumi e carboidrati, apporto di fibre e sale. Prova d’assaggio: colore, consistenza, gusto e armonia complessiva dopo la cottura.

Dalla classifica aggiornata a ottobre 2024 emergono chiaramente alcuni vincitori. Il Minestrone Verdure Esselunga si conferma il migliore del test, grazie alla combinazione di varietà di verdure e sapore equilibrato. Subito dopo, il Minestrone Verdure Freshona (Lidl) si distingue per l’ottimo rapporto qualità-prezzo: costa in media 1,95 € al chilo e contiene una miscela equilibrata di sedici verdure, con un’etichetta chiara e trasparente.

Altri prodotti ben valutati includono:

La Valle degli Orti – Minestrone classico

Selex – Minestrone di verdure

Bofrost – Gran minestrone

Tra i prodotti meno convincenti, secondo Altroconsumo, figurano Bonduelle, Orogel e Findus, che hanno ottenuto punteggi discreti, principalmente per minor varietà di verdure e presenza di ingredienti aggiuntivi meno trasparenti.

La regola d’oro è leggere l’etichetta. I minestroni migliori hanno ingredienti semplici, senza zuccheri aggiunti o conservanti superflui, e un buon equilibrio tra verdure e legumi. La varietà conta: più tipi di verdura ci sono, più il piatto sarà nutriente e gustoso. Infine, il prezzo non sempre è indicativo di qualità, ma un rapporto equilibrato tra costo e quantità di verdure può guidare nella scelta.

Portare in tavola un minestrone surgelato di qualità significa avere un pasto veloce, sano e ricco di nutrienti, senza rinunciare al gusto. Optando per prodotti selezionati come quelli indicati da Altroconsumo, è possibile avere una soluzione pratica e sicura, ideale per i pranzi in famiglia o per una cena veloce.