Fresca, leggera e nutriente, rappresenta la soluzione ideale per chi cerca un pasto rapido da preparare, perfetto da gustare in spiaggia o durante una pausa pranzo in città. Grazie agli ingredienti semplici ma di qualità questa pietanza unisce gusto mediterraneo e praticità.

Questa ricetta si conferma un classico dell’estate italiana, perfetta per chi ama i sapori freschi e genuini, senza rinunciare a un pasto completo e nutriente.

Una piatto di pasta estivo

La ricetta classica prevede l’uso di fusilloni (ma si possono proporre anche altri tipi), zucchine, tonno sott’olio in vetro, pinoli tostati, aglio, scorza di limone, basilico, olio extravergine d’oliva e sale grosso. Il piatto, per quattro persone, apporta circa 521,5 kcal, con 65 grammi di carboidrati, 28 grammi di proteine e 16,7 grammi di grassi, di cui solo 2 grammi saturi. Le zucchine, ricche di acqua e fibre (4,1 grammi), donano leggerezza, mentre il tonno aggiunge una buona quota proteica con un basso contenuto di colesterolo (9 mg) e sodio (578,6 mg).

Per ottenere la consistenza ideale delle zucchine, la preparazione prevede una doppia cottura: prima la sbollentatura in acqua salata per pochi minuti, poi la successiva rosolatura in padella con olio e aglio, per esaltare il sapore e mantenere una texture croccante. Il tonno scelto è quello in vetro, preferito per la sua tenerezza e compattezza rispetto alle scatolette, rendendo il piatto più raffinato.

I pinoli tostati conferiscono una nota croccante e la scorza di limone grattugiata dona una freschezza aromaticamente mediterranea, bilanciando il gusto del tonno e delle zucchine. Il basilico fresco completa il piatto con un tocco erbaceo.

La pasta, cucinata nella stessa acqua delle zucchine per amalgamare i sapori, viene scolata e raffreddata prima di essere unita al condimento, creando così un piatto perfettamente equilibrato, da gustare anche freddo.

La ricetta base si presta a molte varianti: si possono aggiungere ingredienti come pomodorini secchi, capperi, olive taggiasche o aromi come menta e prezzemolo per arricchirne il profilo gustativo. Alcuni preferiscono saltare le zucchine direttamente in padella, senza sbollentarle, per mantenere un sapore più intenso e una consistenza più croccante.

Un consiglio importante riguarda la cottura della pasta: è preferibile cuocerla al dente e raffreddarla senza risciacquarla sotto l’acqua corrente per non perdere l’amido che contribuisce a mantenere la pasta soda e legata al condimento.

Il tonno in vetro, utilizzato in questa ricetta, è preferito per la qualità dei filetti e la maggior cura nella conservazione rispetto alle scatolette. Inoltre, recenti studi confermano che immergendo la carne di tonno in soluzioni particolari si può ridurre significativamente la presenza di mercurio, uno dei contaminanti più preoccupanti in questo pesce predatore.

Il consumo di tonno va comunque fatto con moderazione, soprattutto per le donne in gravidanza e i bambini, a causa del possibile accumulo di metalli pesanti. L’attenzione alla provenienza e al metodo di pesca è fondamentale per garantire un prodotto sicuro e sostenibile.

La pasta fredda tonno e zucchine si conserva bene in frigorifero per uno o due giorni, preferibilmente in un contenitore ermetico per mantenere intatti profumi e sapori. È consigliabile consumarla entro breve tempo per godere al meglio della freschezza degli ingredienti.