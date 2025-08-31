In un’epoca in cui l’attenzione verso una dieta equilibrata e salutare è sempre più diffusa, la ricerca di dolci leggeri ma gustosi diventa una priorità per molti.

Tra le proposte più interessanti spiccano i biscotti senza zucchero né farina ideati da Giusina, nota food blogger italiana, che con la sua ricetta ha conquistato il palato di chi desidera concedersi un piacere dolce senza sensi di colpa.

Biscotti senza zucchero né farina: la ricetta di Giusina in cucina

La ricetta di Giusina si distingue per la scelta di ingredienti naturali e nutrienti, che permettono di ottenere dei biscotti leggeri e senza glutine, perfetti per chi segue un regime alimentare privo di farine raffinate e zuccheri aggiunti. La presenza delle gocce di cioccolato conferisce quel tocco goloso che rende questi biscotti irresistibili anche per i più piccoli. Gli ingredienti principali includono datteri, ottima fonte di dolcezza naturale, latte d’avena e un mix di farine alternative come la farina d’avena e la farina di pistacchio, che apportano fibre, proteine e grassi sani.

L’assenza di zucchero raffinato fa sì che questi biscotti siano adatti a chi vuole mantenere sotto controllo l’apporto calorico e la glicemia, senza rinunciare al piacere di una colazione o di una merenda gustosa. Realizzare questi biscotti è alla portata di tutti, anche per chi non ha molta esperienza in cucina. La procedura prevede di iniziare tritando i datteri snocciolati con un mixer fino a ottenere una pasta densa e dolce naturalmente. Successivamente si uniscono il latte d’avena e l’olio, preferibilmente extravergine d’oliva o di semi, per amalgamare bene il composto.

A questo punto si incorporano le farine d’avena e di pistacchio insieme al lievito per dolci, mescolando fino a ottenere un impasto compatto ma leggermente appiccicoso, al quale si aggiungono le gocce di cioccolato a piacere. La scelta delle gocce di cioccolato fondente è consigliata per mantenere un profilo nutrizionale equilibrato e ricco di antiossidanti. Il passo finale consiste nel formare delle piccole palline schiacciate da disporre su una teglia rivestita con carta forno, quindi cuocere in forno statico a 180 gradi per circa 20 minuti. La cottura dona ai biscotti una consistenza morbida dentro e leggermente croccante fuori, ideale da accompagnare con una bevanda calda come tè, caffè o latte vegetale.

Questi biscotti rappresentano un esempio virtuoso di come sia possibile coniugare gusto e salute. L’assenza di zucchero raffinato riduce il carico glicemico, mentre le farine alternative e i datteri forniscono fibre e nutrienti essenziali. Inoltre, la presenza di grassi sani derivati dall’olio extravergine d’oliva o di semi contribuisce a un apporto equilibrato di lipidi benefici per l’organismo. La ricetta è inoltre priva di glutine, rendendola adatta ai celiaci o a chi sceglie di evitare questo tipo di proteina per motivi di salute o di dieta.

La versatilità di questi biscotti li rende perfetti sia per una colazione energetica sia per una pausa dolce durante la giornata, senza compromettere il percorso di mantenimento o perdita di peso. Infine, la semplicità degli ingredienti e la facilità di preparazione ne fanno una soluzione ideale anche per chi ha poco tempo ma non vuole rinunciare a una merenda sana e gustosa. Grazie all’innovativa proposta di Giusina, i biscotti senza zucchero né farina con tante gocce di cioccolato diventano un must nella dispensa di chi desidera uno stile di vita equilibrato senza sacrificare il piacere del dolce.