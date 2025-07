Tutto ciò che cerchi, e soprattutto a poco prezzo, lo puoi trovare da Lidl. Sì, perché come abbiamo ripetuto più volte, non si tratta di sola catena di supermercati e di vendita di generei alimentari e prodotti per la casa, ma anche di tutto ciò che serve in casa.

Vediamo insieme quali sono le ultime offerte che, di certo, non puoi farti scappare. E non si tratta solo di fare la spesa, ma di molto di più.

Offerte pazze da Lidl

Anche avere un hobby, un passatempo, richiede cura, attenzione e soprattutto tutto ciò che ti occorre per poterlo portare avanti. Proprio quel piccolo attrezzo o quel piccolo elettrodomestico che mai avresti pensato di comprare, eccolo che spunta più necessario che mai. Come fare allora? Chissà quanto costerà e dove andarlo a comprare.

Assolutamente no: tutto ciò che cerchi è a portata di mano da Lidl: prezzi vantaggiosi, offerte tutte le settimane e ti porti a casa ciò che ti serve. Non solo generi alimentari e prodotti per la tua igiene o per quella della casa, ma anche accessori che ti mancano e che servono proprio all’ultimo minuto. Altro elemento importante è la convenienza: ogni settimana ci sono offerte che non puoi lasciarti scappare.

Ciò che conta, però, in primis in una casa e per una famiglia è ovviamente la spesa: il frigo e la dispensa vengono prima di ogni altra cosa…ed allora, per risparmiare senza perdere la qualità, ecco che si va da Lidl, dove questa settimana ci sono delle offerte pazzesche a partire da soli 0.99€. Non ci credi? Allora scopriamole insieme.

Tutto a poco meno di 1 euro

Iniziamo con il salame nostrano “Dal salumiere”, in confezione da 100 grammi che costa proprio 0.99€, o anche il formaggio fuso Cheddar, della “Milbona” in confezione da 200 grammi, a soli 0.99€.

Sempre allo stesso prezzo, sono in offerta anche i filetti di sgombro “Nixe”, in confezione da 90 grammi sgocciolati, ma ancora i mini panzerotti della “Monissa”, in confezione da 250 grammi.

E se hai sete e non ti va di bere la solita acqua del rubinetto, ecco che, sempre al prezzo di 0.99€, sono in offerta le bevande “Solevita” ai gusti di Ananas e cocco, come anche al mirtillo, in brik da 1 litro. Per quel gli altri elementi per la tua dispensa, in offerta, a 0.99€, c’è anche la pellicola trasparente per alimenti in rotolo da 50 metri.

Cosa aspetti? Corri subito da Lidl!