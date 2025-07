Da Lidl, puoi trovare non solo prodotti della cucina italiana, ma anche internazionale. Sono, ormai, tante le persone che, in cucina, amano sperimentare e offrire ad amici e parenti pranzi e cene dal sapore internazionale. C’è chi, in vista di una vacanza, ad esempio in Grecia, comincia ad assaporare i gusti della tradizione culinaria greca e c’è chi, invece, preferisce sapori ancora più forti concedendosi anche qualche vizio extra a tavola nonostante il caldo.

La cucina tedesca, ad esempio, è formata da piatti sostanziosi e saporiti, basata prevalentemente su una grande quantità di carne, patate, cavoli e birra che, questa settimana, potete provare anche senza partire per Berlino o altre città tedesche. Se, infatti, volete assaporare per la prima volta la cucina tedesca o avete voglia di riassaporare quei sapori provati durante un’indimenticabile viaggio in Germania basta andare da Lidl.

L’offerta Lidl dedicato al cibo tedesco: tutti i prodotti in offerta

Ogni settimana, Lidl coccola i propri clienti con super offerte su tantissimi prodotti alimentari e non. Questa settimana, tuttavia, ha davvero esagerato perché oltre ad avere messo in offerta tantissimi prodotti a prezzi mai visti così bassi, ha deciso di regalare alla propria clientela anche tantissimi prodotti della cucina tedesca.

Da lunedì 14 luglio 2025, infatti, nei vari punti vendita Lidl, trovate diversi prodotti tipici della cucina tedesca che potete acquistare in vista di una serata con amici assolutamente informale. A soli 3,49 euro, infatti, potete acquistare una confezione di wurlstel da un chilo mentre le salsicce spalmabili, ideale da consumare anche su crostini, sono in vendita ad 1,19 euro.

Con 2,99 euro, invece, potete mettere nel vostro carrello della spesa, eccezionalmente rigorosamente tedesca, anche i salamini affumicati. La salsiccia di carne suina affumicata, invece, è in offerta a 2,79 euro e, infine, 3,49 potete acquistare i mini salamini affumicati. Non mancano, poi, alcune specialità come quella bavarese in offerta a soli 0,99 euro a confezione.

Ancora una volta, dunque, Lidl non delude i propri clienti proponendo, accanto a tantissimi prodotti alimentari che vengono acquistati regolarmente, anche quelli che, normalmente, non si trova in offerta. Con un numero di discount sempre più numeroso su tutto il territorio nazionale, la catena europea di supermercati di origine tedesca punta sulla qualità e su offerte difficilmente trovabili in altri supermercati.

Se, dunque, non volete rischiare di non trovare più prodotti per la vostra cena tedesca, non perdete altro tempo e recatevi nel punto vendita Lidl a voi più vicino per approfittare di questa straordinaria offerta.