Al forno, fritte, al vapore ma anche servite come sfornato, le patate rappresentano uno degli alimenti più amati e più consumati al mondo. Le patate sono estremamente versatili e, unite ad altri ingredienti, consentono di preparare piatti unici, ma anche degli stuzzichini da servire per un aperitivo come i bignè di patate che sono estremamente croccanti.

Le patate, però, sono estremamente amate quando vengono cotte al forno. Possono essere servite come contorno insieme a piatti di carne o di pesce. Non tutti, però, riescono a servire delle patate gustose, croccanti ed estremamente saporite. Spesso, infatti, le patate o risultano troppo cotte al punto da risultare molli o addirittura crude.

Pur essendo un piatto molto semplice, in realtà, per preparare delle patate al forno gourmet è necessario seguire determinati passaggi. Con il trucco della nonna, poi, il risultato è garantito.

Patate al forno gourmet super deliziose con il trucco della nonna: ecco come prepararle

La prima cosa da fare è scegliere le patate giuste da cuocere al forno: le migliori sono quelle a pasta gialla o a pasta bianca. Prima di dedicarvi alle patate, preriscaldate il forno a 200º ventilato. A questo punto, pelate le patate e tagliatele a pezzi abbastanza grandi. Cercate di tagliare i pezzi di patate della stessa dimensione in modo che la cottura sia uniforme.

Le patate non vanno messe in forno crude ma prima vanno sbollentate. Fate, quindi, bollire una pentola di acqua e, quando bollirà, mettete a cuocere le patate per 5 minuti. Scolate le patate e adagiatele su un tagliere. su ogni pezzo di patate, create delle righe utilizzando una forchetta.

Si tratta di un trucco che, non solo rende le patate belle esteticamente ma permette di avere una cottura perfetta delle patate al forno mantenendole croccanti fuori e morbidissime all’interno.

Prendete così una teglia e formate una base di olio extra vergine d’oliva. Fate riscaldare il tutto in forno e solo quando l’olio sarà ben caldo aggiungete le patate sbollentate e grattate; rigiratele nell’olio e lasciatele cuocere in forno a 180/200°.

Dopo mezz’ora di cottura, in base ai gusti personali, potete aggiungere dell’aglio, del sale grosso e del rosmarino che rende le patate estremamente profumate e saporite. Continuate la cottura per altri 30 minuti fino a quando non saranno croccanti e dorate.

Potete servire le patate accompagnando il tutto con le salse che più vi piacciono come la salsa yogurt con erba cipollina, la cream cheese e la salsa al gorgonzola ma anche con della semplice maionese.