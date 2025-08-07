Andare al bar per concedersi un ottimo caffè è una delle abitudini a cui gli italiani non riescono proprio a rinunciare. Dalla colazione alla pausa caffè, concedersi un espresso rappresenta una coccola per il proprio palato ma anche un mezzo per staccare momentaneamente dal lavoro e interagire con i colleghi.

C’è, inoltre, chi non riesce proprio a rinunciare all‘espresso neanche a casa. Nonostante la moka continui ad essere tra le preferite degli amanti del caffè, sono sempre più numerose le persone che non riescono a rinunciare alla macchina per il caffè. Oltre alle cialde, c’è anche chi preferisce ancora di gran lunga il caffè in polvere come quello che, normalmente, viene utilizzato al bar.

Tuttavia, affinché l’espresso sia ottimo come quello che bevete nel vostro bar preferito, è fondamentale non eccedere nella quantità della polvere del caffè che dev’essere giusta. Solo gli esperti, però, riescono a quantificare la quantità di caffè senza l’utilizzo di strumenti specifici ma con il prodotto in offerta da Lidl, tutto sta per cambiare.

Il prodotto in offerta da Lidl che trasforma il caffè in una vera opera d’arte

Il prezzo del caffè in vendita nei vari supermercati è sempre più alto ed è per questo che è importante non sprecare neanche la più piccola quantità di polvere che viene utilizzare per preparare l’espresso con la macchina del caffè.

Per questo motivo, Lidl, sempre attento alle esigenze dei propri clienti, ha deciso di mettere in offerta due prodotti che potrebbero diventare indispensabili a casa ma che potrebbero aiutare anche i bar, soprattutto quando al banco ci sono persone poche esperte.

A soli 5,99 euro ciascuno, presso tutti i punti vendita Lidl, fino ad esaurimento scorte, a partire da oggi, giovedì 7 agosto 2025, è possibile acquistare un pressa caffè o un contenitore per fondi di caffè. Si tratta di due oggetti che vi permetteranno di riutilizzare anche i fondi del caffè che possono essere utili nelle pulizie domestiche con elementi naturali, ma anche di evitare di sprecare polvere per la preparazione di caffè.

Il pressa caffè in offerta da Lidl è compatibile con i comuni portafiltro e pressa caffè. L’annuncio dell’offerta è già presente sui volantini e sul sito ufficiale di Lidl e andrà sicuramente a ruba. Da domani, dunque, non perdete tempo e correte subito da Lidl per acquistare gli oggetti fondamentali per preparare un ottimo espresso, anche per la preparazione di un’ottima crema al caffè.