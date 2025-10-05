Fare la spesa da Eurospin non significa solo riempire la dispensa: sempre più spesso è l’occasione per scoprire piccole grandi chicche che rendono la casa più accogliente. L’ultima novità ha mandato in tilt tantissimi clienti: un forno dal design ricercato, pratico da usare e perfetto per mille ricette… proposto a un prezzo che sembra uscito da un’altra epoca. Meno di 35 euro per un elettrodomestico così è qualcosa che non si vede tutti i giorni. Ma cosa ha di speciale e perché sta conquistando così tanti italiani?

Eurospin, il forno che tutti vogliono (e che costa meno di una cena fuori)

Eurospin ha messo sugli scaffali un forno firmato Ariete, marchio italiano che da anni unisce funzionalità e stile vintage. Si tratta di un modello compatto, con una capacità di 10 litri, perfetto per chi non ha bisogno di un forno enorme ma non vuole rinunciare alla comodità di cuocere, scaldare o gratinare velocemente. La temperatura arriva fino a 230 gradi, con timer regolabile fino a 60 minuti. In dotazione ci sono una griglia in acciaio inox e un vassoio in alluminio , elementi pratici che lo rendono subito pronto all’uso. Il tutto racchiuso in un design color beige che strizza l’occhio al retrò, portando un tocco di calore in cucina.

E il prezzo? Solo 34,99 euro nei punti vendita Eurospin. Una cifra che, a confronto con i forni elettrici simili in commercio, fa davvero la differenza: spesso per modelli di questo tipo si superano tranquillamente i 100 euro. La forza di Eurospin sta proprio in queste mosse: offrire prodotti di qualità a prezzi che sorprendono. Non è un caso se i clienti si affrettano a non lasciarsi scappare queste occasioni, chi ha già acquistato il forno racconta di aver trovato un alleato perfetto per le preparazioni quotidiane, dal pane croccante alle lasagne, fino alle pizze fatte in casa.

E c’è di più: chi preferisce riceverlo direttamente a casa può farlo con una piccola spesa extra di 4,99 euro per la consegna. Considerando la cifra complessiva, rimane comunque un affare incredibile.

Con questo modello Ariete proposto da Eurospin, tradizione e modernità si incontrano: da un lato il fascino vintage, dall’altro le funzioni essenziali che semplificano la vita. Chi conosce Eurospin lo sa: offerte così non durano a lungo. Lo scaffale si svuota in fretta e chi arriva tardi rischiando di trovarsi a mani vuote. Ecco perché, se stai pensando di acquistare un forno compatto senza spendere una fortuna, questa è davvero la tua occasione.