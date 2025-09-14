Eurospin rilancia la sfida sul mercato degli elettrodomestici proponendo un’offerta imperdibile dedicata a chi cerca soluzioni pratiche ed economiche per la pulizia della casa.

Fino al 21 settembre sarà possibile acquistare a meno della metà del prezzo di listino uno degli apparecchi più venduti e apprezzati: l’aspiratore e lava pavimenti senza filo Wet & Dry NHF19.

Eurospin sfida i grandi marchi con un elettrodomestico innovativo

Nel panorama della grande distribuzione, Eurospin continua a distinguersi non solo come punto di riferimento per la spesa alimentare ma anche per l’offerta di prodotti per la casa a prezzi competitivi. Il suo slogan, “la spesa intelligente”, sintetizza la strategia di proporre articoli di qualità a costi contenuti, rispondendo così alle esigenze quotidiane dei consumatori. L’ultima proposta riguarda proprio l’ambito della pulizia domestica, con un elettrodomestico multifunzione che unisce aspirazione e lavaggio dei pavimenti in un unico strumento senza fili.

L’aspiratore e lava pavimenti Wet & Dry NHF19 rappresenta una soluzione completa per chi desidera mantenere la casa pulita con poco sforzo e in tempi ridotti. Il dispositivo si distingue per una serie di funzionalità avanzate che lo rendono particolarmente versatile. Dotato di un display LED, permette di selezionare facilmente tra le modalità di aspirazione polvere, aspirazione liquidi e lavaggio pavimenti. Una caratteristica che lo rende adatto sia per le pulizie ordinarie sia per interventi più approfonditi su superfici diverse.

Il sistema di gestione dell’acqua è studiato per garantire efficienza e praticità: il serbatoio per l’acqua pulita ha una capacità di 700 ml, mentre quello per l’acqua sporca arriva a 300 ml. In questo modo è possibile prolungare le sessioni di pulizia senza frequenti ricariche o svuotamenti. La batteria al litio da 22,2 V e 2200 mAh assicura un’autonomia adeguata per completare le pulizie di un’abitazione di media dimensione senza interruzioni.

Un’altra innovazione rilevante è la stazione di ricarica con funzione di autopulizia dell’aspiratore, che facilita la manutenzione e contribuisce a mantenere l’apparecchio sempre pronto all’uso, riducendo il rischio di accumulo di sporco e residui. L’aspiratore Wet & Dry NHF19 è disponibile nei punti vendita Eurospin a un prezzo inferiore ai 200 euro, un valore che lo posiziona come una delle soluzioni più convenienti sul mercato, in grado di competere con offerte di catene specializzate come Mediaworld.

L’iniziativa è estesa anche all’e-commerce di Eurospin, dove è possibile acquistare comodamente da casa con consegna diretta, un’opzione particolarmente apprezzata in un periodo in cui la comodità e la rapidità di acquisto sono sempre più richieste. All’interno dei supermercati Eurospin è inoltre possibile trovare altri elettrodomestici e utensili per la casa, come ferri da stiro e pulitori tessili, che completano l’offerta dedicata alla cura della casa.

Questa scelta strategica conferma l’intenzione di Eurospin di ampliare il proprio assortimento per rispondere a tutte le necessità del consumatore moderno. La promozione è attiva fino al 21 settembre 2025: un’opportunità da non perdere per chi desidera un elettrodomestico efficiente e innovativo senza rinunciare al risparmio.