Quando però, ci troviamo davanti il volantino di MD allora andiamo sul sicuro. Sì, perché questa catena di supermercati propone sempre delle offerte inimitabili e che, davvero, non hanno eguali a confronti di tanti altri supermercati che sono sparsi nel circondario.

Le ultime offerte sono quelle che riguardano questo mese di giugno: prodotti per la nostra tavola e anche per la nostra casa a prezzi davvero unici nel loro genere. Possibile? Vediamo insieme di cosa si tratta.

MD mette in offerta grandi marche

Quando pensiamo alle offerte dei supermercati, attendiamo con ansia l’arrivo, nelle nostre cassette postali, dei volantini. Li spulciamo tutti nella speranza di trovare quel o quei prodotti che fanno al caso nostro e che hanno prezzi ribassati, proprio per approfittarne e farne scorta. Quello che ci stupisce più di tutti è notare come, invece, è una singola catena di supermercati che propone offerte su offerte.

MD, infatti, proprio per questo mese di luglio propone una serie di offerte imperdibili ed irripetibili che fanno davvero venir voglia di scendere a fare la spesa. Si tratta di offerte in vigore a partire dal 1 luglio e valide fino al 13 luglio. Ma di cosa si tratta nel dettaglio? Innanzitutto, parliamo di tantissimi prodotti che costano davvero pochissimo

Non si tratta, come abbiamo sempre detto, di soli prodotti alimentari ma, anche, di prodotti che possono essere utili per la nostra casa quanto anche di piccola utensileria che, di solito, saremmo andati a cercare in tantissimi altri negozi spendendo anche una fortuna. Da MD, invece, le offerte sono tutte qui e non puoi lasciartele scappare.

Ecco tutti i prodotti in volantino

Prodotti come la Maionese Calvè, in confezione da 150 grammi, a soli 0.99€, o anche i biscotti Oro Saiwa, in confezione da 1kg, a soli 2.99€.

Per proseguire anche con una confezione da 6 bottiglie di acqua Ferrarelle da 1.5litri, a soli 1.79€, oppure le patatine Pringles a soli1.89€ al tubo. Ma non finiscono qui: si tratta, come abbiamo potuto ben vedere, di offerte di grandi marche che non possiamo lasciarci sfuggire.

Il Latte Parmalat, in bottiglia da 1 litro, a soli 1.39€, o ancoragli assorbenti femminili Lines Lactifless a soli 4.89€ (il pacco da due confezioni ciascuno). E per concludere anche lo smacchiatore Vanish Oxi action a soli 3.39€ la confezione. Grandi marche, da MD, per un grande risparmio.