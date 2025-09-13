Lidl ha presentato la sua nuova piastra 3 in 1 professionale come un prodotto innovativo e multifunzionale, capace di soddisfare le esigenze di chi ama cucinare piatti raffinati senza rinunciare alla praticità. Questo apparecchio combina tre modalità di cottura: grigliare, cuocere e tostare, permettendo di creare una vasta gamma di ricette, dai classici hamburger alle verdure grigliate, fino a snack croccanti e panini gourmet.

La piastra è dotata di una superficie antiaderente di alta qualità, facile da pulire, che assicura una distribuzione uniforme del calore e una cottura impeccabile. La regolazione della temperatura è semplice e precisa, consentendo di adattare la cottura a qualsiasi tipo di alimento. La struttura robusta e il design compatto ne fanno un elettrodomestico adatto anche agli spazi più piccoli, ideale per chi desidera una cucina funzionale senza ingombri eccessivi.

Lidl, la piastra 3 in 1 professionale: caratteristiche e funzionalità

La piastra proposta da Lidl è la SILVERCREST Kitchen Tools. Si tratta di un dispositivo compatto ma estremamente versatile, pensato per chi vuole portare a tavola piatti gustosi senza dover passare ore ai fornelli. Il problema? Le scorte sono limitatissime, e chi non si muove subito rischiando di non trovarla più sugli scaffali. La caratteristica che rende questa piastra un piccolo gioiello è la sua capacità di adattarsi a diversi usi. Con un semplice gesto, infatti, può diventare:

piastra classica , perfetta per carne, pesce e verdure;

grill per panini , ideale per toast e sandwich croccanti;

grill da tavolo apribile a 180° , da usare come se fosse un mini barbecue domestico.

Un 3 in 1 che permette di passare dalla colazione alla cena senza limiti, rendendo ogni pasto più pratico e creativo.

Vanta una potenza di 2000 W , un termostato regolabile in continuo e piastre adattabili su 5 livelli di altezza. Inoltre, nella confezione sono inclusi accessori utili come la vaschetta raccogli-grasso , una spatola per la pulizia e persino 10 ricette per iniziare subito a sperimentare.

Il prezzo di listino è di soli 39,99 euro, meno di una serata fuori al ristorante . Occupa poco spazio, si pulisce facilmente e si adatta a cucine piccole e grandi. È pensata sia per chi ama sperimentare ricette elaborate sia per chi cerca soluzioni veloci e salutari. Dal panino croccante al pesce grigliato senza grassi, le possibilità sono infinite.

Con la piastra 3 in 1 SILVERCREST puoi facilmente passare da una preparazione all’altra in modo facile ed intuitivo, ma la cosa fondamentale è correre presso il punto vendita Lidl più vicino perché le scorte sono limitate e potresti rimanere senza!