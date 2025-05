Il pomodoro pelato è un ingrediente fondamentale della cucina italiana, rappresentando la base di molte ricette tradizionali e moderne. Recentemente, Gambero Rosso ha condotto una rigorosa selezione per identificare i migliori pomodori pelati in scatola disponibili nei supermercati. Questo processo di valutazione ha coinvolto un panel di esperti che ha testato e assaggiato vari prodotti, con l’obiettivo di individuare quelli che si distinguono per qualità e sapore.

Per questa valutazione, sono stati esaminati quindici marchi di pomodori pelati, tutti appartenenti alla grande distribuzione. Il metodo di valutazione è stato particolarmente rigoroso: i pomodori sono stati assaggiati sia crudi che cotti, consentendo agli esperti di valutare il profilo aromatico e la versatilità in cucina. Tra i criteri di giudizio, sono stati considerati l’aspetto visivo, la consistenza, l’odore e, naturalmente, il sapore. Questo approccio mira a garantire un risultato il più oggettivo e rappresentativo possibile, considerando che i pomodori pelati sono un prodotto di uso quotidiano per molti italiani.

I risultati del blind test

Dopo un attento esame, solo sei prodotti sono riusciti a guadagnarsi un posto nella selezione dei migliori pomodori pelati. Al primo posto si sono classificati i pomodori pelati Arioli, confezionati in scatole da 400 grammi e venduti a un prezzo di 0,79 euro. Questi pomodori, provenienti da uno stabilimento di Gragnano, sono realizzati con pomodori italiani e succo, con l’unica aggiunta di acido citrico. Gli esperti hanno sottolineato la loro qualità “artigianale”, rendendoli perfetti anche per essere consumati da soli, senza alcun condimento.

Al secondo posto troviamo i Pomodori pelati interi in succo di pomodoro di Saviano, parte della linea Camilla di Maurizio Saviano. Confezionati in scatole da 2500 grammi, al prezzo di 3,99 euro, questi pomodori si distinguono per la loro lunghezza e il profumo avvolgente. Provenienti da coltivazioni italiane in Puglia, Molise e Basilicata, sono lavorati nello stabilimento di Sica a Pagani, in provincia di Salerno. La loro qualità è evidente sia nel gusto che nell’aspetto, rendendoli un’ottima scelta per chi cerca un prodotto di alta gamma.

Sul gradino più basso del podio troviamo i Pomodori interi Pelati de La Torrente, disponibili in confezioni da 400 grammi a 0,83 euro. Questa storica azienda di Sant’Antonio Abate, attiva dal 1965, offre pomodori che si confermano una scelta sicura per qualsiasi preparazione.

Fuori dal podio, al quarto posto, troviamo i Pelati in succo di pomodoro Graziella, venduti in scatole da 400 grammi a un prezzo compreso tra 0,83 e 1,30 euro. Questo marchio è noto per la sua affidabilità e qualità, anche se non riesce a eguagliare i migliori della selezione. Al quinto posto ci sono i Pomodori pelati “polposi e gustosi” di Cirio, disponibili in confezioni da 800 grammi a un prezzo compreso tra 1,99 e 2,19 euro. Infine, al sesto posto, troviamo i Pomodori pelati 100% italiani di Mutti, venduti in confezioni da 400 grammi a un prezzo che varia da 0,89 a 1,50 euro.

A condurre la degustazione c’era un panel d’eccezione, composto da rinomati chef e esperti di analisi sensoriale, tra cui nomi noti come Igles Corelli e Antonio Putignano. Questa giuria esperta ha fornito un’analisi approfondita di ogni prodotto, consentendo di ottenere una valutazione ben bilanciata e rappresentativa.

I pomodori pelati rappresentano una vera e propria tradizione nella cucina italiana. Sono particolarmente apprezzati per la loro versatilità, poiché possono essere utilizzati in una vasta gamma di piatti, dalle salse per la pasta alle zuppe, fino ai ripieni per pizze e focacce. La loro importanza è tale che molti italiani, quando viaggiano all’estero, avvertono la mancanza di un buon pomodoro pelato, considerato un simbolo della propria cultura gastronomica.