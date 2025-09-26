Lo confesso, ero convinta che avrei dovuto mettere da parte le crepes, almeno per un po’, visto che sto cercando di stare più attenta alla linea. Invece no, sorpresa delle sorprese, non solo continuo a gustarmele, ma lo faccio puro in versione light al cioccolato fondente. E la cosa incredibile è che non si nota nemmeno la differenza. Restano morbide, profumate, cioccolatose al punto giusto… praticamente la coccola perfetta da concedersi la sera senza quel fastidioso pensiero del “oddio, domani la bilancia mi odia”.

La ricetta è semplice, pochi ingredienti, ma la resa è strepitosa. L’idea vincente sta nell’eliminare il burro e lo zucchero, senza però rinunciare al gusto: ci pensa il cioccolato fondente a fare la magia. E se vogliamo variare, possiamo sempre farcirle con un velo di marmellata senza zuccheri aggiunti o con un cucchiaio di crema di nocciole proteica.

Ricetta crepes al cioccolato light sono irresistibili

Per me queste crepes sono diventate un piccolo rito, quando ho voglia di dolce e non voglio esagerare, so che con questa ricetta mi tolgo la voglia senza sensi di colpa. Perfette per la colazione del weekend, per una merenda che ti tira su l’umore o anche come dolcino post cena quando hai bisogno di qualcosa che ti faccia sentire coccolata. Fidati: una volta provate, ti verrà spontaneo rifarle ancora e ancora. Se vogliamo renderle ancora più profumate, basta aggiungere un pizzico di cannella all’impasto. E se le facciamo la sera, abbinate a una tisana calda, diventano la coccola perfetta per chiudere la giornata senza sensi di colpa, ideale per l’arrivo dell’autunno.

Ingredienti per 4 persone

100 g di farina

1 uovo + 1 albume

210 g di latte vegetale

Qualche goccia di stevia

1 bustina di vanillina

180 g di cioccolato fondente al 75%

Preparazione