Lo confesso che per anni ho creduto che i pancakes fossero un peccato di gola riservato solo ai weekend, con quel mix di farina bianca, burro e zucchero che ti fa dire “ok, domani solo insalata!”. Poi, un giorno, mi sono imbattuta in questa ricetta di pancakes con quinoa e grano saraceno e… sorpresa delle sorprese! Non solo sono soffici e golosi come i classici, ma sono anche più leggeri, senza glutine e incredibilmente versatili. È stato amore al primo morso, e adesso non riesco più a farne a meno li mangio praticamente tutti i giorni!
Ricetta dei Pancakes quinoa e grano saraceno senza glutine
Questi pancakes sono super leggeri ma sazianti, hanno un profumo rustico e una consistenza morbida che si sposa benissimo con frutta fresca, miele o sciroppo d’acero. Non ti fanno sentire in colpa, anzi, sono la classica coccola che ti fa iniziare la giornata con un sorriso, anche se fuori piove o ti aspetta una riunione infinita. Il bello è che non servono ingredienti introvabili, ma solo la farina di quinoa e quella di grano saraceno si trovano ormai facilmente, e l’abbinamento con il latte vegetale li rende adatti praticamente a tutti.
Ingredienti per 8 porzioni
- 4 uova (medie o grandi)
- 240 g farina di quinoa
- 200 g farina di grano saraceno fine
- 280 g amido di mais
- 600 g latte di soia
- 4 cucchiaini lievito per dolci vanigliato
- 8 cucchiaini zucchero
- q.b. olio di semi di girasole (per ungere la piastra)
Preparazione
- In una ciotola rompi le uova, aggiungi il latte di soia e lo zucchero.
- Sbatti un minuto con la frusta a mano, giusto il tempo di vedere tante bollicine.
- Setaccia la farina di quinoa e uniscila poco alla volta.
- Fai lo stesso con la farina di grano saraceno e l’amido di mais, mescolando sempre con la frusta.
- Aggiungi il lievito vanigliato e lavora fino ad avere un composto liscio e senza grumi.
- Fai riposare la pastella in frigorifero per 10 minuti.
- Scalda una padella antiaderente o una piastra per crepes, spennellata con un velo di olio di semi.
- Versa un cucchiaio di impasto per ogni pancake, distanziando bene i cerchi.
- Dopo 30 secondi, o quando compaiono bollicine, gira con una spatola.
- Cuoci ancora 30-60 secondi dall’altro lato e sposta su un piatto.
- Continua fino a finire la pastella, ungendo di nuovo la padella se serve.
Servi i tuoi pancakes caldi con sciroppo d’acero, frutta fresca o la tua crema preferita, se li provi col pistacchio non smetti più! Buon appetito!