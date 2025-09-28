Lo confesso che per anni ho creduto che i pancakes fossero un peccato di gola riservato solo ai weekend, con quel mix di farina bianca, burro e zucchero che ti fa dire “ok, domani solo insalata!”. Poi, un giorno, mi sono imbattuta in questa ricetta di pancakes con quinoa e grano saraceno e… sorpresa delle sorprese! Non solo sono soffici e golosi come i classici, ma sono anche più leggeri, senza glutine e incredibilmente versatili. È stato amore al primo morso, e adesso non riesco più a farne a meno li mangio praticamente tutti i giorni!

Ricetta dei Pancakes quinoa e grano saraceno senza glutine

Questi pancakes sono super leggeri ma sazianti, hanno un profumo rustico e una consistenza morbida che si sposa benissimo con frutta fresca, miele o sciroppo d’acero. Non ti fanno sentire in colpa, anzi, sono la classica coccola che ti fa iniziare la giornata con un sorriso, anche se fuori piove o ti aspetta una riunione infinita. Il bello è che non servono ingredienti introvabili, ma solo la farina di quinoa e quella di grano saraceno si trovano ormai facilmente, e l’abbinamento con il latte vegetale li rende adatti praticamente a tutti.

Ingredienti per 8 porzioni

4 uova (medie o grandi)

240 g farina di quinoa

200 g farina di grano saraceno fine

280 g amido di mais

600 g latte di soia

4 cucchiaini lievito per dolci vanigliato

8 cucchiaini zucchero

q.b. olio di semi di girasole (per ungere la piastra)

Preparazione

In una ciotola rompi le uova, aggiungi il latte di soia e lo zucchero. Sbatti un minuto con la frusta a mano, giusto il tempo di vedere tante bollicine. Setaccia la farina di quinoa e uniscila poco alla volta. Fai lo stesso con la farina di grano saraceno e l’amido di mais, mescolando sempre con la frusta. Aggiungi il lievito vanigliato e lavora fino ad avere un composto liscio e senza grumi. Fai riposare la pastella in frigorifero per 10 minuti. Scalda una padella antiaderente o una piastra per crepes, spennellata con un velo di olio di semi. Versa un cucchiaio di impasto per ogni pancake, distanziando bene i cerchi. Dopo 30 secondi, o quando compaiono bollicine, gira con una spatola. Cuoci ancora 30-60 secondi dall’altro lato e sposta su un piatto. Continua fino a finire la pastella, ungendo di nuovo la padella se serve.

Servi i tuoi pancakes caldi con sciroppo d’acero, frutta fresca o la tua crema preferita, se li provi col pistacchio non smetti più! Buon appetito!