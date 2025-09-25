Ti dico la verità, questa è la ricetta che mi salva sempre quando arrivano ospiti all’improvviso. È un jolly pazzesco: in meno di mezz’ora hai tra le mani delle focaccine che puoi portare a tavola come antipasto sfizioso o trasformare in un dessert che sembra uscito da una panetteria. Il bello? Il profumo che invade la cucina mentre li cuoci in padella… sa di pane fresco e dolce buono. Poi li apri, spalmi dentro il burro di arachidi che ti avvolge il palato, la marmellata che scivola golosa e le fragole fresche che danno quella nota fresca e chic. Beh, un morso e sei fregata, perché spariscono più veloci di quanto ci hanno messo a cuocere!

Focaccine, con queste ti fai antipasto e dessert con una sola ricetta

Ogni volta che li preparo vedo gli occhi dei miei ospiti brillare: nessuno si aspetta una bontà del genere fatta con ingredienti così semplici. Ed è proprio questo il segreto: zero interferenze, tanta soddisfazione. Provare per credere!

Ingredienti

500 g di farina

2 bustine di lievito per dolci

1 cucchiaio di zucchero

260 g di yogurt bianco

40 ml di acqua

Burro di arachidi qb

Marmellata di fragole qb

Fragole fresche qb

Un pizzico di sale

Procedimento

Prendi una ciotola capiente e versa la farina, il lievito, lo zucchero e un pizzico di sale. Aggiungi lo yogurt e piano piano l’acqua: lavora tutto con le mani fino a ottenere un panetto morbido e omogeneo. Non ti preoccupare se all’inizio sembra appiccicoso, piano piano prende forma. Stendi l’impasto con il mattarello fino a ottenere una sfoglia alta circa 1 cm. Con un coppapasta (o anche il bordo di un bicchiere, vai tranquillo) ritaglia dei dischi regolari. Scaldare una padella antiaderente e cuocere i dischi a fuoco medio, coprendo con un coperchio: bastano pochi minuti per lato, devono gonfiarsi leggermente e dorarsi appena. Una volta pronti, lasciali intiepidire e aprili a metà.

Farciscili con un velo di burro di arachidi, un cucchiaio di marmellata di fragole e completo con qualche fettina di fragola fresca.

Ed ecco fatto: in meno di mezz’ora hai creato dei piccoli scrigni golosi, perfetti sia come aperitivo alternativo che come dolce dell’ultima ora. Se vuoi stupire ancora di più, servili con una spolverata di zucchero a velo o accompagnali con una pallina di gelato alla vaniglia. Ma se vuoi puoi usare la stessa preparazione ma farli anche salati, ti basta farcircli con maionese e tonno oppure prosciutto e il tuo antipasto è subito pronto.