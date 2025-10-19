Ho creduto che la vera Apple Pie americana fosse solo una leggenda dei film. Quelle scene con il profumo di mele e cannella che invade la cucina, la torta che fuma sul davanzale e la nonna con il grembiule fiorato… troppo perfette per essere vere.

E invece sorpresa delle sorprese la magia esiste davvero. La prima volta che l’ho preparata, la mia cucina sembrava uscita da una commedia romantica, e io non smettevo di sorridere ogni volta che il profumo mi avvolgeva.

Apple pie, la ricetta originale

Questa torta è una coccola travestita da peccato di gola. Croccante fuori, morbida e profumata dentro: una delizia che non ha bisogno di occasioni speciali, perché ogni fetta è un’occasione. Io, lo ammetto, ogni tanto aggiungo una punta di noce moscata o servo la fetta con una pallina di gelato alla vaniglia. Una volta ho provato anche con una tisana calda alla cannella e mela: buonissima!

Fidati, una volta provata questa Apple Pie non tornerai più indietro. È il tipo di dolce che ti fa sorridere solo guardandolo, e che profuma di casa, di calore e di piccole gioie quotidiane. Una fetta di felicità, dorata e fragrante, da gustare senza alcun senso di colpa.

Per 6 persone

Ingredienti per la crosta

350 g di farina

230 g di burro

1 cucchiaino di sale

1 cucchiaio di zucchero

130 ml di acqua ghiacciata

Per il ripieno

1,5 kg di mele Granny Smith

110 g di zucchero di canna

3 cucchiai di farina 00

60 g di burro fuso

6 cucchiaini di cannella in polvere

1 cucchiaio di succo di limone

Buccia grattugiata di limone

1 cucchiaino di zenzero in polvere

1 cucchiaino di sale

Per completare

2 tuorli

2 cucchiaini di acqua

3 cucchiai di zucchero semolato

Preparazione