Ho creduto che la vera Apple Pie americana fosse solo una leggenda dei film. Quelle scene con il profumo di mele e cannella che invade la cucina, la torta che fuma sul davanzale e la nonna con il grembiule fiorato… troppo perfette per essere vere.
E invece sorpresa delle sorprese la magia esiste davvero. La prima volta che l’ho preparata, la mia cucina sembrava uscita da una commedia romantica, e io non smettevo di sorridere ogni volta che il profumo mi avvolgeva.
Apple pie, la ricetta originale
Questa torta è una coccola travestita da peccato di gola. Croccante fuori, morbida e profumata dentro: una delizia che non ha bisogno di occasioni speciali, perché ogni fetta è un’occasione. Io, lo ammetto, ogni tanto aggiungo una punta di noce moscata o servo la fetta con una pallina di gelato alla vaniglia. Una volta ho provato anche con una tisana calda alla cannella e mela: buonissima!
Fidati, una volta provata questa Apple Pie non tornerai più indietro. È il tipo di dolce che ti fa sorridere solo guardandolo, e che profuma di casa, di calore e di piccole gioie quotidiane. Una fetta di felicità, dorata e fragrante, da gustare senza alcun senso di colpa.
Per 6 persone
Ingredienti per la crosta
- 350 g di farina
- 230 g di burro
- 1 cucchiaino di sale
- 1 cucchiaio di zucchero
- 130 ml di acqua ghiacciata
Per il ripieno
- 1,5 kg di mele Granny Smith
- 110 g di zucchero di canna
- 3 cucchiai di farina 00
- 60 g di burro fuso
- 6 cucchiaini di cannella in polvere
- 1 cucchiaio di succo di limone
- Buccia grattugiata di limone
- 1 cucchiaino di zenzero in polvere
- 1 cucchiaino di sale
Per completare
- 2 tuorli
- 2 cucchiaini di acqua
- 3 cucchiai di zucchero semolato
Preparazione
- In una ciotola unite farina, zucchero e sale, aggiungete il burro freddo a pezzetti e, con una forchetta, schiacciatelo finché non ottenete una consistenza “sabbiosa”.
- Versate l’acqua ghiacciata poco per volta, mescolando, in pochi secondi l’impasto prenderà forma.
- Non lavoratelo troppo, basta formare una palla e lasciarla riposare in frigo per mezz’ora.
- Sbucciate e tagliate le mele a cubetti, poi conditele con succo e buccia di limone.
- Aggiungete la cannella, lo zenzero, il sale, la farina, lo zucchero e infine il burro fuso.
- Mescolate bene e lasciate riposare 10 minuti: è in questo momento che le mele si impregniano di tutto quel profumo irresistibile.
- Riprendete l’impasto e dividetelo in due parti.
- Stendete la prima a circa 3 mm di spessore e foderate una teglia con carta da forno.
- Bucherellate il fondo con una forchetta e versate il ripieno, modellandolo a forma di piccola cupola.
- Stendete anche la seconda parte di impasto e coprite la torta.
- Sigillate i bordi pizzicandoli con le dita, è il famoso “cordone smerlato”, scenografico ma semplicissimo.
- Mettete in frigo per un’ora.
- Prima di infornare, spennellate la superficie con tuorlo e acqua, spolverate con zucchero semolato e praticate 5 piccoli tagli in superficie.
- Cuocete a 175 gradi per circa 50-60 minuti, spostando la torta tra i ripiani per una doratura uniforme.