In cucina, i pesti rappresentano una delle preparazioni più versatili e saporite che possiate realizzare. Oltre al classico pesto alla genovese, che ha conquistato il palato di molti, esistono numerose varianti che possono arricchire i vostri pranzi e aperitivi.

Oggi vi proponiamo cinque ricette di pesti facili e sfiziosi, ideali per condire la pasta, spalmare sui crostini o semplicemente gustare durante un aperitivo con amici. Le ricette che seguono non richiedono ingredienti difficili da trovare e possono essere preparate in pochi minuti, utilizzando un mortaio tradizionale o un mixer da cucina.

5 tipi di pesto molto prelibati

Il pesto di piselli è una preparazione primaverile che sfrutta la dolcezza di questi legumi freschi. Per realizzarlo, avrete bisogno di piselli freschi o surgelati, basilico, pinoli, parmigiano grattugiato, olio extravergine di oliva e un pizzico di sale. Iniziate sbollentando i piselli in acqua salata per pochi minuti, giusto il tempo di renderli teneri. Una volta scolati, frullateli insieme al basilico, i pinoli, il parmigiano e l’olio, aggiungendo eventualmente un po’ di acqua di cottura per ottenere la consistenza desiderata. Questo pesto si abbina perfettamente a paste come linguine o trofie, ma è anche delizioso spalmato su bruschette croccanti, magari accompagnato da qualche scaglia di parmigiano e una spruzzata di pepe nero per esaltare i sapori.

Il pesto di pomodori secchi è un vero e proprio concentrato di sapore mediterraneo. Per prepararlo, reidratate i pomodori secchi in acqua calda per circa 20-30 minuti, quindi scolateli e strizzateli. In un mixer, unite i pomodori secchi, mandorle pelate, parmigiano grattugiato, un mezzo spicchio d’aglio, una manciata di basilico fresco e un generoso filo d’olio extravergine di oliva. Frullate fino a ottenere una crema omogenea, che si presenterà con una consistenza leggermente granulosa. Questo pesto è ideale per condire pasta o per essere spalmato su crostini da servire come antipasto. Per un tocco gourmet, provate ad aggiungere un po’ di burrata fresca sopra i crostini spalmati con il pesto.

Il pesto di zucchine è una ricetta leggera e fresca, perfetta per i mesi estivi. Iniziate tagliando le zucchine a rondelle e saltandole in padella con un po’ d’olio e uno spicchio d’aglio fino a quando non sono tenere. Una volta cotte, frullate le zucchine insieme a mandorle, parmigiano, basilico e un pizzico di sale fino a ottenere una crema liscia. Questo pesto non solo si presta a condire la pasta, ma è anche perfetto per arricchire risotti o come guarnizione per focacce e torte salate. Per un aperitivo sfizioso, provate a servirlo su crostoni di pane tostato, magari aggiungendo qualche fetta di prosciutto crudo o una fetta di formaggio fresco.

Il pesto di melanzane è una preparazione che esalta il sapore affumicato e ricco di questa verdura. Per prepararlo, arrostite le melanzane in forno fino a quando non si ammorbidiscono e la pelle diventa scura. Una volta cotte, raccogliete la polpa nel boccale di un mixer e unite mandorle, parmigiano, basilico, aglio e un filo d’olio. Frullate fino a ottenere una consistenza cremosa. Questo pesto si sposa magnificamente con la pasta, ma è anche delizioso spalmato su pane tostato o all’interno di panini farciti. Potete arricchirlo con capperi o olive nere per un sapore ancora più intenso.

Il pesto di limoni, infine, è un condimento semplice e profumato, tipico dell’isola di Procida. Per realizzarlo ti basterà raccogliere tutti gli ingredienti nel boccale di un mixer da cucina, frullarli per pochi istanti, e il gioco è fatto.