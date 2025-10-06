Cucina i cavolfiori per i bimbi è sempre stato un problema. Poi un giorno ho provato questa ricetta con la curcuma ed è cambiato tutto. I miei bambini, che di solito fanno la faccia storta davanti a qualsiasi verdura, invece ora hanno iniziato a rubarne dal piatto prima ancora che li portassi in tavola. E io, lo ammetto, mi sono sentita un po’ maga: trasformare un cavolfiore in una coccola croccante e dorata, quasi fosse uno snack.

Cavolfiori alla curcuma, una bontà che piace ai bimbi

È un piatto leggero, ma ha quel tocco goloso che non ti fa sentire a dieta. La curcuma regala un colore caldo e un profumo speziato che mette subito di buon umore. Il pangrattato con il formaggio diventa una crosticina irresistibile, quella che ti fa dire: “Ne prendo solo uno… ok, un altro e poi basta!”. È veloce, non richiede chissà quali abilità e soprattutto ha un grande pregio: riesce a piacere anche a chi i cavolfiori li guarda sempre di traverso.

Ingredienti (per 4 persone)

2 cavolfiori di medie dimensioni

6 cucchiai di pangrattato

2-3 cucchiai di Grana Padano grattugiato

1 cucchiaio di curcuma in polvere

Olio extravergine di oliva

sale e pepe q.b

Preparazione

Pulisci i cavolfiori e dividili in cimette. Lavateli bene sotto l’acqua fresca e lasciateli scolare. Porta a cottura le cimette per qualche minuto a vapore: devono ammorbidirsi, ma restare croccanti. In una ciotola si mescola pangrattato, curcuma, sale, pepe e Grana Padano. Già solo il colore mette allegria! Aggiungere un giro generoso di olio extravergine d’oliva. Cuoci a 200 gradi per 15 minuti, poi altri 5 in modalità grill per ottenere quella crosticina che fa croc. Portali subito in tavola, ma attenzione perché spariscono in fretta!

Puoi arricchire la panatura con un pizzico di paprika affumicata se vuoi un gusto più deciso, oppure con semi di sesamo per un tocco di croccantezza in più. E se ti va di renderli ancora più speciali, accompagna i cavolfiori con una salsina allo yogurt e limone, super fresca, leggera ma anche una maionese al lime

Questa ricetta è diventata il mio asso nella manica. È il compromesso perfetto tra salute e gusto, tra la mamma che vuole far mangiare verdure e i bambini che sognano solo qualcosa di sfizioso. Fidati, una volta provati i cavolfiori alla curcuma, ti accorgerai che sono molto più di un contorno, ma ì sono una piccola magia dorata e sfiiosa che porta buonumore in tavola.