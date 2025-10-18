Pensavo che il segreto della morbidezza perfetta nei dolci fosse lo yogurt. Poi è arrivata nonna Pia con la sua teglia di ciambellone e un sorriso furbo: “Cara mia, prova con il purè di mele… e poi ne riparliamo”.

Beh, aveva ragione come sempre. Da quel giorno, il suo ciambellone al purè di mele è diventato il mio dolce del cuore. È uno di quei dolci che prepari “tanto per avere qualcosa di semplice per colazione” e poi finisci per mangiarne mezza teglia ancora tiepida, con le mani, davanti al forno. Successo, giuro.

Ciambellone al purè di mele di nonna Pia, ti crea dipendenza!

È soffice come una nuvola, profumatissima, e soprattutto leggera: niente burro, niente latte, solo mele, uova, farina e tanto amore. Il bello? Si prepara in un attimo, senza impastatrici o strumenti complicati. È il classico dolce “della nonna” che riempie la casa di profumo di buono e di ricordi.

Ingredienti

3 mele (circa 450 g sbucciate)

3 uova (a temperatura ambiente)

180 g di zucchero

100 ml olio di semi

1 bustina di lievito in polvere per dolci

250 g di farina 00

50 g fecola di patate

Succo e scorza di mezzo limone

1 pizzico di sale

Preparazione

Sbuccia le mele, elimina il torsolo e tagliale a pezzi. Metti tutto nel frullatore con il succo di limone per non farle annerire. Frulla fino a ottenere una crema liscia e vellutata: ecco il tuo “purè di mele”! Aggiungi al frullatore le uova e l’olio di semi, frulla ancora per qualche secondo. Versa il composto in una ciotola capiente e aggiungi zucchero, farina, fecola, lievito e sale. Mescola con una frusta a mano finché l’impasto sarà liscio e senza grumi. Imburra e infarina uno stampo da ciambella da 24 cm e versa il composto, se vuoi una crosticina croccante, cospargi la superficie con un po’ di zucchero di canna. Informa a 175 gradi statico per 40/45 minuti, fino a quando la ciambella sarà dorata, fai la prova stecchino, se esce asciutto, è pronta. Lasciare raffreddare, falla intiepidire nello stampo, poi sformala e spolvera con zucchero a velo.

Se la vuoi arricchire puoi aggiungere cannella, una manciata di noci o mandorle, oppure sostituire 50 gr di farina con yogurt per una maggior morbidezza. Insieme renderla senza lattosio usando bevande vegetali, e senza glutine sostituendo la farina con quella di riso e fecola.

Io la servo tiepida, con una tazza di tè alle mele o un caffè fumante, e ogni volta sparisce in pochi minuti. È quel dolce che fa sentire a casa, anche quando hai avuto una giornata lunga. E fidati: una volta provato il ciambellone al purè di mele di nonna Pia, non tornerai più indietro.