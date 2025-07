Le zucchine si prestano alla preparazione di tantissimi piatti, sia d’inverno che d’estate. Tuttavia, soprattutto durante la bella stagione, quando i prezzi di frutta e verdura scendono leggermente, è possibile sfoggiare tutte le dori creative anche in cucina. Con le zucchine, infatti, le ricette che è possibile preparare sono davvero tante e, con l’aggiunta di pochi, altri ingredienti, danno vita a piatti che piacciono sia agli adulti che ai bambini.

La ricetta di oggi, tuttavia, ha un sapore davvero particolare ed è adatta anche a chi, con le temperature estive, ha poca voglia di mettersi ai fornelli. Per preparare questo piatto, infatti, non occorre trascorrere ore in cucina perché basta seguire pochi passaggi.

La ricetta estiva perfetta è quella con le zucchine crude: tutti i passaggi

C’è chi anche d’estate non rinuncia a cucinare delle ottime lasagne che, tuttavia, con le zucchine, diventano più leggere e c’è chi, invece, preferisce mangiare piatti più sfiziosi e leggeri senza rinunciare al gusto. La ricetta che vi proponiamo oggi risponde proprio a questa esigenza. Si tratta del pesto di zucchine crude che, abbinato alla pasta, diventa un primo davvero appetitoso. Per prepararlo servono:

6 zucchine

olio extra vergine d’oliva q.b.

pinoli o semi di di girasole e di zucca q.b.

sale q.b.

pepe q.b.

3 spicchi d’aglio (facoltativo)

scorza grattugiata e il succo di un limone

Prezzemolo, basilico, menta e se la trovate, Lemongrass, tutti nella medesima quantità

due pugni di parmigiano e pecorino grattugiati

La prima cosa da fare è grattugiare le zucchine. Dopo aver grattugiato le zucchine crude, in un robot da cucina andate ad aggiungere il prezzemolo, il basilico, la menta e se riuscite anche un po’ di lemongrass. Aggiungete, poi, un mix di pinoli o, in alternativa, semi di girasole e zucca; aglio, sale, pepe, scorza e succo di limone, olio e frullate il tutto aggiungendo, se occorre, altro olio fino ad ottenere una crema.

Trasferite il tutto in una ciotola e aggiungete parmigiano e grattugiato. Mescolate bene il tutto e procedete nella cottura della pasta. Mentre aspettate che l’acqua bolla, in una padella soffriggete della pancetta o del guanciale o dello speck. Scolate, dunque, la pasta e condite il tutto con il pesto di zucchine, il guanciale e della granella di pistacchio esattamente come fa Cristina Camorani.

Il pesto può essere utilizzato anche per condire della pasta fredda, del farro o del riso. Inoltre, dopo essere stato preparato, il pesto può essere conservato anche in congelatore per qualche giorno: è necessario, tuttavia, coprirlo bene con della pellicola.