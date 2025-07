Croccanti, saporite e dal caratteristico profumo mediterraneo, le friselle rappresentano una delle specialità più amate della tradizione pugliese, in particolare del Salento. Si tratta di un pane biscottato a forma di ciambella, realizzato con semola di grano duro, acqua, lievito e sale, che viene cotto due volte per assicurare la sua tipica consistenza secca e friabile. La loro peculiarità risiede nella lunga conservabilità e nella versatilità d’uso: dopo essere state immerse per pochi secondi nell’acqua, si ammorbidiscono e diventano pronte per essere condite con ingredienti freschi e gustosi.

Oggi le friselle sono facilmente reperibili nei supermercati, ma per chi ama cimentarsi in cucina esistono anche ricette casalinghe, sia nella versione classica sia in quella integrale. Di seguito, ecco sei modi per condire le friselle, con abbinamenti che spaziano dalla tradizione pugliese a interpretazioni più creative, ideali per antipasti leggeri, piatti unici estivi o spuntini da gustare anche in spiaggia.

I classici condimenti per friselle

Friselle con pomodoro fresco

Un grande classico che non passa mai di moda è la frisella con pomodoro. Per esaltarne il sapore, si può scegliere tra il pomodoro ramato, i ciliegini o i datterini, tagliati a cubetti regolari. Il pomodoro viene condito con olio extravergine d’oliva, sale e qualche foglia di basilico spezzettata a mano, quindi lasciato riposare in frigorifero per una decina di minuti per far insaporire bene il tutto. Prima di aggiungere il condimento, la frisella va immersa nell’acqua per pochi secondi e, a piacere, strofinata con uno spicchio d’aglio.

Friselle con pomodoro, mozzarella e tonno

Per un condimento più ricco ma sempre fresco, si può arricchire la base di pomodoro con dadini di mozzarella e filetti di tonno. Consigliamo di utilizzare il tonno in vetro, più compatto rispetto a quello in scatola, per garantire una consistenza migliore. L’aggiunta di olive tagliate a pezzetti piccoli dona un ulteriore tocco di sapidità, mescolate insieme al pomodoro.

Friselle con acquasale

Un’alternativa interessante e meno conosciuta è la frisella con acquasale, un piatto tipico della Puglia che ricorda la panzanella toscana. L’acquasale è una combinazione di verdure fresche, come sedano, cetrioli, cipolla rossa di Tropea e pomodorini, condite con un’emulsione di acqua a temperatura ambiente, sale e olio extravergine d’oliva.

Friselle con pomodorini, cipolla rossa e feta

Chi cerca un condimento semplice ma dall’impatto visivo e gustativo notevole può optare per le friselle con pomodorini, cipolla rossa e feta. La cipolla rossa, più dolce rispetto ad altre varietà, viene sbollentata in acqua aromatizzata al rosmarino, poi affettata e condita con una vinaigrette di aceto, olio e sale per un sapore acidulo e bilanciato.

Friselle con capperi, feta, melanzane e pomodori

Per gli amanti delle verdure estive, la combinazione di capperi, feta, melanzane grigliate e pomodori rappresenta una proposta dal carattere deciso ma equilibrato. I capperi aggiungono un tocco di sapidità intenso, mitigato dalla cremosità della feta e dalla dolcezza dei pomodori. Chi preferisce può sostituire i capperi con olive e le melanzane con zucchine grigliate o trifolate, per un risultato finale più delicato ma altrettanto gustoso.

Friselle con stracciatella, pomodorini confit e alici marinate

Per una versione più elaborata, ideale per chi vuole sorprendere gli ospiti, le friselle con stracciatella, pomodorini confit e alici marinate sono la scelta perfetta. La preparazione richiede tempi più lunghi, soprattutto per la marinatura delle alici, che devono essere abbattute per 96 ore e poi lasciate a riposare in una miscela di succo di limone, aceto di vino bianco, aglio, olio extravergine d’oliva e sale per altre 8 ore.