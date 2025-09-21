La Treccia Mochena nasce da una ricetta tipica della comunità Mòchena, un gruppo etnico presente nella Valle del Fersina, in Trentino-Alto Adige. Questa preparazione si caratterizza per la sua forma intrecciata e per l’impasto soffice e profumato, arricchito da ingredienti semplici ma di qualità, come farina, uova, burro, zucchero e lievito naturale, perfetta per la colazione o la merenda.

La tecnica di intreccio è fondamentale per ottenere la tipica forma della treccia, che non è solo estetica ma consente una cottura uniforme e una consistenza soffice e fragrante. L’impasto, lavorato con cura e lasciato lievitare a lungo, sviluppa un profumo intenso e un sapore equilibrato, che si sposano bene con una spolverata di zucchero a velo o con una leggerissima glassa.

La Treccia Mochena: un dolce della tradizione trentina rivisitato

Barbara De Nigris ha illustrato passo passo come realizzare la Treccia Mochena, sottolineando l’importanza di usare materie prime fresche e di qualità per esaltare ogni singolo sapore. La scelta di un lievito madre o di un lievito di birra fresco è cruciale per garantire la giusta lievitazione, così come la pazienza nel lasciare riposare l’impasto in un luogo caldo e umido.

Gli ingredienti principali includono farina di tipo 00, uova, burro morbido, zucchero, latte e scorza di limone grattugiata per un tocco di freschezza. Alcune varianti prevedono l’aggiunta di vaniglia o di un pizzico di cannella per arricchire ulteriormente l’aroma. Dopo la preparazione, l’impasto viene diviso in tre parti e intrecciato a mano, per poi essere lasciato lievitare nuovamente prima di essere infornato.

La cottura avviene in forno statico preriscaldato a 180 gradi per circa 30-35 minuti, fino a quando la superficie diventa dorata e croccante. Si consiglia di controllare la cottura con uno stecchino per evitare che l’interno rimanga umido. Il risultato finale è una treccia soffice, profumata e dal gusto autentico, perfetta da gustare con una tazza di tè o un bicchiere di latte.

Questo dessert è da sempre un must per colazioni e merende da condividere insieme alla famiglia. Non è solo una semplice ricetta, ma rappresenta un omaggio alla cultura gastronomica italiana, in particolare alle piccole realtà regionali spesso poco conosciute al grande pubblico. La Treccia Mochena è un esempio di come la cucina possa diventare veicolo di identità e di memoria storica, capace di raccontare storie di luoghi e di persone attraverso ingredienti e tecniche di lavorazione. Facilissimo da fare, si prepara in 10 minuti e la gusti in 2 minuti.