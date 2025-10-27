Pensavo che le mele croccanti in friggitrice ad aria fossero solo un esperimento da provare per curiosità. Invece, sorpresa delle sorprese, è diventato uno dei miei comfort food preferiti! C’è qualcosa di magico nel profumo che invade la cucina mentre il calore trasforma le mele in bocconcini croccanti fuori e morbidi dentro.

Non è solo un dolce veloce, è una coccola. Senza sensi di colpa, senza ore davanti ai fornelli, eppure con un risultato che sembra uscito da una pasticceria. L’idea mi è venuta un pomeriggio, mentre cercavo qualcosa di dolce e sano: avevo in frigo mele, frutta secca e un pizzico di zucchero di canna. Il resto è stato pura magia della friggitrice ad aria.

Mele croccanti in friggitrice ad aria: la ricetta golosa

Questa ricetta non richiede attrezzi strani né ingredienti impossibili da trovare: è perfetta per una fine settimana pigro, per una merenda speciale o per sorprendere amici e parenti con qualcosa di genuino ma goloso. Un piccolo trucco: non svuotare troppo la mela, lasciare almeno mezzo centimetro di polpa per evitare deformazioni durante la cottura. Le mele sono più buone appena fatte, calde e profumate. Si possono comunque conservare in frigo per 2 giorni e riscaldare leggermente al microonde.

Ingredienti (per 4 persone)

4 mele Renette

40 g di noci

40 g di mandorle

40 g di pinoli

2 cucchiai zucchero di canna

2 cucchiaini di miele

Cannella qb

Preparazione

Scegli le mele, qualsiasi varietà va bene, ma le Renette sono ideali perché mantengono forma e consistenza. Lavale bene, asciugale, tagliale a metà e rimuovi il torsolo con un cucchiaino. Prepara la frutta secca e trita grossolanamente noci, mandorle e pinoli, poi uniscili in una ciotola con zucchero di canna e cannella. Aggiungi il miele e mescola bene. Riempire ogni metà mela con un cucchiaio abbondante di ripieno. Disponi le mele farcite nel cestello della friggitrice ad aria senza carta forno. Cuoci per 15 minuti a 150 gradi, saranno super croccanti fuori e morbide dentro. Puoi aggiungere amaretti sbriciolati per un extra croccante, oppure un fiocchetto di burro sopra. Cambia la frutta secca a tuo piacere, oppure aggiungi uvetta ammollata. In alternativa, cuocile in forno a microonde per 6 minuti a 700 W o in forno ventilato a 180 gradi per 20 minuti.

Queste mele sono davvero semplici da preparare, ma il risultato è sorprendente: croccanti fuori e morbide dentro. La friggitrice ad aria rende tutto più veloce, e in pochi minuti hai un dessert profumato e goloso, senza complicazioni. Prova e scopri quanto può essere facile rendere speciale una pausa dolce in cucina.