Non serve complicarsi la vita per iniziare la giornata con qualcosa di buono. La torta all’arancia è l’esempio perfetto: pochi ingredienti, un procedimento semplice e un profumo che riempie la cucina in pochi minuti. Morbida, profumata e leggera, questa torta conquista tutti senza ricorrere a burro o ingredienti complessi.
È perfetta da gustare a colazione, ma anche come merenda o piccolo comfort food dopo cena. Con questa ricetta, gli snak e le merendine confenzionate non le userai più: i bambini ne andranno matti!
Come preparare la torta all’arancia in pochi minuti
Questa torta è un piccolo miracolo di semplicità e gusto. La chiave è partire da ingredienti freschi e bilanciati, che si combinano in un impasto morbido e profumato. La buccia grattugiata di arancia sprigiona un aroma intenso, mentre il succo fresco dona umidità e leggerezza.
La torta si conserva sotto campana di vetro per 2-3 giorni, anche se spesso scompare molto prima! Per chi ama i sapori più golosi, basta aggiungere gocce di cioccolato fondente o scorze candite direttamente nell’impasto e ogni fetta diventa ancora più irresistibile.
Ogni morso è un piccolo piacere che mette subito di buon umore, ideale per colazioni in famiglia o per una merenda veloce e genuina. La leggerezza e la fragranza del dolce restano inalterate, e il sapore naturale degli agrumi regala un’esperienza che sa di casa, semplicità e comfort.
Ingredienti
- 3 uova
- 150 g di zucchero semolato
- 200 g di farina 00
- 100 ml di olio di semi
- Succo di 2 arance
- Buccia grattugiata di 2 arance
- 1 bustina di lievito per dolci
- Un pizzico di sale
Preparazione
- Grattugia la buccia delle arance, evitando la parte bianca per non rendere amaro l’impasto.
- In una ciotola, monta le uova con lo zucchero fino a ottenere un composto chiaro e spumoso.
- Aggiungi l’olio a filo, continuando a mescolare delicatamente.
- Setaccia farina e lievito, incorporandoli poco alla volta alle uova, alternandoli con il succo d’arancia filtrato.
- Versa l’impasto in una tortiera da 20 cm foderata con carta forno.
- Cuoci in forno preriscaldato a 180 gradi per circa 40 minuti, fino a quando lo stecchino inserito al centro esce asciutto.
- Lascia raffreddare, spolvera con zucchero a velo e servi.
Questa torta all’arancia è un piccolo gesto di cura quotidiana, perfetto per iniziare la giornata con leggerezza o concedersi una pausa golosa senza sensi di colpa. La semplicità degli ingredienti, unita al profumo intenso degli agrumi, rende questo dolce un classico che non delude mai.