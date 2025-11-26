Non serve complicarsi la vita per iniziare la giornata con qualcosa di buono. La torta all’arancia è l’esempio perfetto: pochi ingredienti, un procedimento semplice e un profumo che riempie la cucina in pochi minuti. Morbida, profumata e leggera, questa torta conquista tutti senza ricorrere a burro o ingredienti complessi.

È perfetta da gustare a colazione, ma anche come merenda o piccolo comfort food dopo cena. Con questa ricetta, gli snak e le merendine confenzionate non le userai più: i bambini ne andranno matti!

Come preparare la torta all’arancia in pochi minuti

Questa torta è un piccolo miracolo di semplicità e gusto. La chiave è partire da ingredienti freschi e bilanciati, che si combinano in un impasto morbido e profumato. La buccia grattugiata di arancia sprigiona un aroma intenso, mentre il succo fresco dona umidità e leggerezza.

La torta si conserva sotto campana di vetro per 2-3 giorni, anche se spesso scompare molto prima! Per chi ama i sapori più golosi, basta aggiungere gocce di cioccolato fondente o scorze candite direttamente nell’impasto e ogni fetta diventa ancora più irresistibile.

Ogni morso è un piccolo piacere che mette subito di buon umore, ideale per colazioni in famiglia o per una merenda veloce e genuina. La leggerezza e la fragranza del dolce restano inalterate, e il sapore naturale degli agrumi regala un’esperienza che sa di casa, semplicità e comfort.

Ingredienti

3 uova

150 g di zucchero semolato

200 g di farina 00

100 ml di olio di semi

Succo di 2 arance

Buccia grattugiata di 2 arance

1 bustina di lievito per dolci

Un pizzico di sale

Preparazione

Grattugia la buccia delle arance, evitando la parte bianca per non rendere amaro l’impasto. In una ciotola, monta le uova con lo zucchero fino a ottenere un composto chiaro e spumoso. Aggiungi l’olio a filo, continuando a mescolare delicatamente. Setaccia farina e lievito, incorporandoli poco alla volta alle uova, alternandoli con il succo d’arancia filtrato. Versa l’impasto in una tortiera da 20 cm foderata con carta forno. Cuoci in forno preriscaldato a 180 gradi per circa 40 minuti, fino a quando lo stecchino inserito al centro esce asciutto. Lascia raffreddare, spolvera con zucchero a velo e servi.

Questa torta all’arancia è un piccolo gesto di cura quotidiana, perfetto per iniziare la giornata con leggerezza o concedersi una pausa golosa senza sensi di colpa. La semplicità degli ingredienti, unita al profumo intenso degli agrumi, rende questo dolce un classico che non delude mai.