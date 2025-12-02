Quando ho bisogno di un piatto “abbraccio”, di quelli che ti fanno sentire immediatamente a casa, mi torna sempre in mente questa pasta gratinata con prosciutto e formaggio. È uno di quei piatti che profumano di pranzi improvvisati, sere pigre e convivialità, e che riescono a mettere tutti d’accordo anche chi di solito storce il naso davanti alle ricette troppo semplici. E invece qui la magia sta proprio nella semplicità: due ingredienti protagonisti, prosciutto e formaggio, e il gioco è fatto.

Pasta gratinata prosciutto e formaggio: la coccola furba che salva ogni cena

Quello che adoro è la sua doppia anima: cremosa dentro, con la panna che avvolge ogni penna come una copertina calda, e croccante fuori, grazie al gratin irresistibile che si forma in forno. E poi il profumo… già mentre cuoce senti che sarà amore al primo boccone.

Ingredienti per 4 persone

400 gr di pasta

1 cucchiaio di olio d’oliva

1 uovo

200 ml di panna fresca

1 cucchiaino di pepe

1 cucchiaino di sale

4 fette di prosciutto cotto (tagliate spesse)

150 g di Emmental grattugiato

Preparazione

Metti a bollire l’acqua salata e cuoci le penne lasciandole leggermente al dente. Una volta scolate, trasferiscile in una ciotola e condiscile con un filo d’olio d’oliva: questo passaggio evita che si incollino e dà un profumo delizioso.

Taglia il prosciutto a dadini grossolani. In una ciotola mescola panna fresca, uovo, sale, pepe e 100 g di Emmental. Aggiungi anche il prosciutto e amalgama: vedrai che già da crudo profuma di buono!

Versa la pasta nella crema preparata e mescola bene, così ogni penna sarà avvolta da un velo goloso. Trasferisci tutto in una pirofila e completa con i restanti 50 g di Emmental grattugiato.

Inforna a 180 gradi per 15 minuti: il tempo giusto per ottenere quella crosticina dorata che fa subito festa.

Ed eccoci qui: un piatto semplice, veloce e incredibilmente soddisfacente. È la classica ricetta da tenere nel cassetto dei “mai senza”, perfetta quando hai ospiti improvvisi, quando hai poco tempo o quando vuoi coccolarti un po’ senza troppi sbatti.

Se ti piace sperimentare con questa ricetta facile e veloce, puoi giocare con tantissime varianti: sostituire l’Emmental con scamorza affumicata per un gusto più deciso, aggiungere piselli, zucchine o qualsiasi altra verdura, oppure mischiare un po’ di parmigiano per una gratinatura ancora più saporita. E se preferisci una versione più leggera, puoi usare panna vegetale o ricotta frullata.