Nell’alta stagione dei fiori di zucca, il celebre chef Antonino Cannavacciuolo condivide una ricetta che giocando su freschezza, consistenze e temperatura regala un risultato croccante e saporito.

La tecnica di Cannavacciuolo valorizza ogni fase: dal fiore fresco e integro, alla chiusura del ripieno, all’uso del freddo nella pastella, fino alla frittura a battuta di temperatura.

I fiori di zucca secondo Cannavacciuolo

Eliminare il pistillo con delicatezza e asciugare i fiori senza lavarli in acqua corrente mantiene la leggerezza della frittura. La ricotta unita a sapori più decisi come olive o pomodoro secco crea un bilanciamento tra morbido e sapido. L’olio deve restare intorno ai 170 °C per garantire una cottura croccante senza fare penetrar troppo olio nei fiori .

Il risultato? Fiori di zucca ripieni leggeri, croccanti e incredibilmente saporiti, perfetti come antipasto o finger food per ogni occasione. Buon divertimento in cucina!

Ingredienti

8 fiori di zucca freschissimi , selezionati aperti, con stelo turgido e privi di macchie

Ripieno cremoso composto da 250 g di ricotta di bufala campana, 4 falde di pomodoro secco a pezzetti, 100 g di olive taggiasche denocciolate, un filo d’olio EVO, basilico a julienne, sale e pepe

Pastella croccante con 400 g di farina per tempura, 640 ml di acqua frizzante ghiacciata e circa 10 cubetti di ghiaccio

Olio di semi di girasole per friggere, circa 1,5 l

Preparazione