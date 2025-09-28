Lo ammetto che per anni i flauti al cioccolato mi hanno fatto compagnia nei pomeriggi di studio e nelle pause veloci. Ma c’era sempre quel piccolo senso di colpa, il pensiero che fossero pieni di conservanti e zuccheri “di troppo”. Poi un giorno ho deciso di provarci: “E se li facessi io?”.

Non avrei mai immaginato che il profumo del forno, la sofficità dell’impasto e quella colata di cioccolato dentro fossero così semplici da ricreare a casa. Da allora, li faccio spesso, soprattutto quando ho voglia di merende che sappiano di infanzia, fatte con ingredienti genuini e con un pizzico d’amore.

Ricetta Flauti al cioccolato fatti in casa, facili e buonissimi!

Questi flauti sono soffici come nuvole, hanno un cuore di crema di nocciole che ti conquista al primo morso e soprattutto hanno quel profumo di pane dolce appena sfornato che ti avvolge e ti mette subito di buon umore. Non sono complicati, basta un po’ di pazienza per la lievitazione e il resto viene da sé. Fidati, il risultato è così goloso che nessuno crederà che li hai fatti tu. Sono perfetti da gustare con una tazza di tè caldo, ma anche con un bicchiere di latte freddo per sentirsi subito di nuovo bambini.

Ingredienti

320 ml di latte tiepido

220 ml di panna da montare

Estratto di vaniglia

620 g di farina 00

10 g di lievito di birra secco

250 g di zucchero

80 g di burro fuso

130 g di crema di nocciole

Latte per la copertura

Preparazione

In una ciotolina mescola il latte con la panna e qualche goccia di vaniglia. In una ciotola grande unisci farina, lievito secco, zucchero e burro fuso. Versa un po’ a poco la miscela di latte e panna, mescolando prima con un cucchiaio, poi con le mani fino a ottenere un panetto morbido e liscio. Incidi una croce sull’impasto, coprilo e lascialo lievitare 3 ore. Trascorso il tempo, trasferisci il panetto sul piano infarinato e stendilo con il mattarello formando un rettangolo. Dividilo dei rettangoli più piccoli, su ogni pezzo spalma una striscia di crema di nocciole su un lato e fai dei tagli verticali sull’altro lato. Spennella i bordi con un po’ d’acqua, poi arrotola per formare i flauti e sistemali su una teglia rivestita di carta forno. Coprili con un canovaccio e lascia riposare altri 30 minuti. Spennella la superficie con latte e cuoci in forno statico a 180 gradi per circa 25 minuti, finché diventano dorati e profumati.

Vuoi un tocco in più? Prova ad aggiungere una spolverata di cannella nell’impasto: regala un profumo irresistibile. Oppure alternare la crema di nocciole con marmellata di albicocche o crema al pistacchio. Vedrai che magia!