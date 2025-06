Presentata su social, la ricetta mette in risalto ingredienti semplici in un piatto audace e moderno, perfetto per l’estate 2025. La bella stagione è finalmente arrivata, portando con sé la voglia di piatti freschi e colorati che evocano i sapori tipici della tradizione mediterranea.

In questo contesto, la nuova proposta di Francesco Panella, noto imprenditore e volto della ristorazione romana, si fa notare: la sua innovativa pasta mista. Questo piatto non è solo un insieme di ingredienti, ma una vera e propria celebrazione dell’estate, un richiamo vibrante ai sapori della cucina italiana.

Un piatto che racconta l’estate

La pasta mista, tradizionalmente considerata un formato di pasta “povera”, sta vivendo una nuova vita grazie alla creatività di Panella. Il suo utilizzo in questa ricetta non è casuale: rappresenta la capacità di trasformare ingredienti semplici in vere opere d’arte culinarie. L’abbinamento della pasta con peperoni rossi carnosi, lavorati in una crema setosa, crea un contrasto delizioso con il sapore marino delle cozze freschissime. Questo piatto diventa quindi un viaggio sensoriale, capace di evocare l’atmosfera estiva di una tavola all’aperto, immersa nel sole e circondata da amici e buon cibo.

Ma come si prepara questa deliziosa ricetta? Gli ingredienti sono pochi ma di qualità: 350 grammi di pasta mista, un chilo di cozze fresche, due peperoni rossi, uno spicchio d’aglio, olio extravergine d’oliva, sale e pepe, e qualche foglia di basilico fresco. La preparazione richiede attenzione, ma è accessibile anche a chi non è un esperto in cucina.

Iniziamo con la pulizia delle cozze, un passaggio fondamentale per garantire un piatto di alta qualità. Dopo aver eliminato il bisso e lavato accuratamente le cozze, è importante farle aprire in padella a fuoco vivo con un filo d’olio e l’aglio. Questo procedimento non solo estrae il sapore delle cozze, ma crea anche un liquido ricco di sapore da utilizzare successivamente.

I peperoni possono essere arrostiti in forno o su una griglia, per esaltarne il sapore dolce e affumicato. Una volta cotti, vanno spellati e privati di semi e filamenti, per poi essere frullati con un po’ di olio e sale fino a ottenere una crema liscia e vellutata. Questo passaggio è cruciale: la crema di peperoni non solo fungerà da condimento per la pasta, ma porterà anche un’esplosione di colore nel piatto.

Dopo aver cotto la pasta mista in abbondante acqua salata e scolata al dente, il passo successivo è saltarla nella crema di peperoni, arricchita con un po’ del liquido filtrato delle cozze. Qui avviene la magia: i sapori si amalgamano, creando un piatto semplice e sofisticato. Non dimenticate di unire le cozze sgusciate, lasciandone alcune intere per la decorazione, un tocco che rende il piatto più bello e aggiunge una dimensione ulteriore in termini di gusto e texture.

Per completare l’opera, qualche foglia di basilico fresco, leggermente schiacciata per liberarne gli oli essenziali, regala un profumo inconfondibile e un tocco di freschezza che bilancia la ricchezza della crema di peperoni e il sapore intenso delle cozze. Il risultato finale è un piatto che parla di estate, di mare e di convivialità, perfetto da gustare all’aperto, magari accompagnato da un calice di vino bianco fresco e minerale.