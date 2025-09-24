Le frittelle di mele sono uno di quei dolci che fanno subito casa, un abbraccio morbido che profuma di autunno. Però, diciamocelo: quando sono fritte diventano un peccato un po’ troppo pesante, soprattutto se stiamo cercando di mantenerci leggeri. E allora ecco la magia, le facciamo al forno, ultraleggero, senza rinunciare al gusto. Il bello è che non sembrano affatto una “versione light”… anzi, sembrano ancora più buone.

Dentro c’è tutto quello che ci serve per trasformare una mela in un piccolo capolavoro: una pastella leggera, un tocco di vaniglia, e quel velo di zucchero a velo che fa subito festa. Se vogliamo renderle più speziate possiamo aggiungere un pizzico di cannella, oppure un goccio di rum per un profumo più deciso. Sono furbissime anche con un mix di mele diverse, così ogni morso sorprende.

Ricetta frittelle di mele ultralight, sono irresistibili

Il bello di questa ricetta è che non serve friggere! In pochi passaggi avremo un vassoio di frittelle dorate, croccantine fuori e morbide dentro, che fanno gola già mentre cuociono in forno. Perfette da servire tiepide quando abbiamo ospiti a cena, ideali come merenda pomeridiana o coccola post-pranzo. E ti avviso: spariscono in un lampo, quindi forse conviene farne qualcuna in più.

Ingredienti

2 mele

6 cucchiai di farina

8 cucchiai e mezzo di latte parzialmente scremato

2 uovo

1 cucchiaio di lievito in polvere vanigliato per dolci

Succo di limone filtrato qb

Zucchero a velo aromatizzato alla vaniglia qb

Preparazione

Per prima cosa prepariamo la pastella, in una ciotola rompiamo l’uovo e lo mescoliamo con il latte. Poi setacciamo la farina con il lievito e li uniamo poco alla volta, mescolando bene finché otteniamo un composto liscio e senza grumi. Laviamo la mela, la asciughiamo e le togliamo il torsolo, la tagliamo a fettine sottili, tutte dello stesso spessore. Le mettiamo in una ciotolina con un po’ di succo di limone, così non si anneriscono e le lasciamo riposare giusto qualche minuto. Riprendiamo le fettine e le tuffiamo nella pastella, facendole avvolgere bene. Sistemiamo le fettine di mela pastellate su una teglia rivestita di carta forno, lasciando un po’ di spazio tra l’una e l’altra. Inforniamo a 180 gradi per circa 20 minuti, ricordandoci di girarle a metà cottura così vengono dorate da entrambi i lati. Una volta pronte, le lasciamo intiepidire e le spolveriamo con zucchero a velo vanigliato.

Ed eccole qui: frittelle leggere, dorate, profumate. Le possiamo gustare subito o anche il giorno dopo, rimangono soffici e golose lo stesso!