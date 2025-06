Con i prezzi del gelato in continuo aumento, sempre più persone evitano di acquistarlo in gelateria preferendo quello in vendita nei vari supermercati che, però, in alcuni casi, non soddisfa totalmente i gusti dei palati più esigenti. Chi, tuttavia, ha una gelatiera in casa, spesso preferisce prepararlo a casa scegliendo i propri gusti preferiti.

Tra i gelati più amati da adulti e bambini c’è sicuramente il gelato alla nutella che si può trovare in gelateria ma anche al supermercato. Il prezzo, tuttavia, non è alla portata di tutti ma a questo inconveniente si può apporre rimedio preparando un gustoso gelato alla nutella in casa. E per farlo non serve neanche una gelatiera.

Gelato alla nutella fatto in casa: la ricetta di Benedetta Rossi

Benedetta Rossi le cui ricette non solo sono buonissime, ma anche molto semplici da realizzare, ha pubblicato la ricetta perfetta per preparare un ottimo gelato alla nutella a casa utilizzando pochissimi ingredienti. Il gelato alla nutella non solo piace davvero a tutti, ma è perfetto per concedersi una gustosa merenda o per concludere un pranzo o una cena con amici.

Quello di Benedetta Rossi, in particolare, può essere preparato anche da chi ha poca dimestichezza in cucina e non possiede una gelatiera. Gli ingredienti per preparare gelato alla nutella per 8 persone sono:

300 gr latte condensato

200 gr Nutella

500 ml panna fresca non zuccherata

granella di nocciole q.b.

Per preparare un ottimo gelato alla nutella, la prima cosa da fare è versare il latte condensato in una ciotola insieme alla nutella e mescolare fino ad ottenere un composto omogeneo. Dopo aver montato la panna, unitela al precedente composto delicatamente in modo da non smontarla. Dopo aver mescolato bene tutti gli ingredienti, si può preparare il gelato in diversi modi.

Potete versare il composto in delle coppette oppure utilizzare gli stampi per i ghiaccioli per creare dei gelati super cremosi. Mettere in freezer per almeno 12 ore e, trascorso il tempo necessario, potete servire il gelato come preferite.

Si può, infatti, servire come dessert aggiungendo il topping al cioccolato e granella di nocciole o si può preparare anche il gelato con il biscotto utilizzando, ad esempio, i vostri biscotti preferiti ma si può gustare anche al naturale come se fosse del semplice gelato in coppetta. Per un risultato ancora più delizioso, tuttavia, decorate con della granella di nocciole che rende il gelato ancora più appetitoso anche alla vista. Una ricetta semplice e gustosa per rendere felici tutti.