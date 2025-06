Quando si parla di dolci estivi, il gelato è senza ombra di dubbio uno dei protagonisti indiscussi. Tra le varie proposte, il gelato alla banana si distingue per il suo sapore dolce e naturale, che ricorda l’estate e i momenti spensierati. Ma se a questo delizioso gelato uniamo la cremosità della Nutella e le croccanti gocce di cioccolato, otteniamo un dessert che non solo è fresco e goloso, ma anche facile da preparare.

In questo articolo, vi guiderò passo passo nella realizzazione di un gelato alla banana che conquisterà grandi e piccini, e vi darò qualche consiglio per personalizzarlo secondo i vostri gusti.

Il gelato alla banana con Nutella e gocce di cioccolato

Uno dei vantaggi di preparare il gelato in casa è la possibilità di personalizzarlo secondo i propri gusti. Se volete variare il sapore, potete aggiungere nel mixer anche delle fragole congelate, che conferiranno un tocco di freschezza e acidità. In alternativa, potete sperimentare con altri frutti come mango o ananas, creando così un gelato esotico e originale.

Ingredienti

Per preparare il gelato alla banana con Nutella e gocce di cioccolato, avrete bisogno dei seguenti ingredienti:

2 banane mature (anche nere, non preoccupatevi!)

Latte (preferibilmente vegetale, come quello di mandorla o avena)

Nutella (a piacere)

Gocce di cioccolato fondente

Fragole congelate o altri frutti a piacere

Panna montata per guarnire

Noci o nocciole tritate per un tocco croccante

Preparazione

Il primo passo per realizzare un gelato alla banana cremoso è la preparazione delle banane. Scegliete due banane mature, che potete anche utilizzare se sono diventate nere, evitando così di sprecarle. Sbucciate le banane e tagliatele a rondelle, quindi disponetele su un vassoio e mettetele nel congelatore. È fondamentale congelarle, poiché questo metodo vi permetterà di ottenere una consistenza cremosa e vellutata, simile a quella del gelato tradizionale.

Dopo alcune ore di congelamento, estraete le banane dal freezer e lasciatele riposare per qualche minuto, in modo che si ammorbidiscano leggermente. Successivamente, ponete le rondelle di banana in un mixer potente. Aggiungete un po’ di latte vegetale, iniziando con una quantità moderata. Il latte vegetale “SHHH QUESTO NON È LATTE” della Alpro, ad esempio, è un’ottima scelta per chi desidera un’alternativa più leggera. Frullate il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo e cremoso. Se necessario, aggiungete altro latte per raggiungere la densità desiderata, che deve essere simile a quella del gelato.

Prendete un bicchierino di vetro e irroratelo con uno o due cucchiaini di Nutella, lasciando che la crema di nocciole si distribuisca uniformemente. Questo passaggio è fondamentale, poiché la Nutella non solo aggiunge un sapore delizioso, ma crea anche un contrasto di consistenze che rende il dessert ancora più interessante. Dopo aver sistemato la Nutella, incorporate le gocce di cioccolato nella crema di gelato alla banana, mescolando delicatamente per non smontare il composto.

Con questa ricetta semplice e veloce, potrete gustare un delizioso gelato alla banana con Nutella e gocce di cioccolato in qualsiasi momento, perfetto per una merenda estiva o come dolce dopo cena. Non vi resta che mettervi all’opera e godervi questa dolce esperienza!