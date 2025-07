Con le calde temperature estive, i nutrizionisti consigliano di mangiare cibi leggeri, freschi e ricchi di acqua, come frutta e verdura di stagione evitando cibi pesanti e grassi che possono appesantire la digestione. Tuttavia, spesso, si ha voglia di sostituire il pranzo o la cena con un buon gelato. Se siete a casa e non avete voglia di uscire, la cosa migliore è preparare dell’ottimo gelato fatto in casa.

Chi pensa che sia necessario avere una gelatiera per prepararlo si sbaglia perché è possibile preparare del gelato in casa anche senza avere una classica gelatiera. Tra i gusti più amati ci sono sicuramente caffè, cioccolato, vaniglia ma anche pistacchio.

La ricetta del gelato fatto in casa al pistacchio

Per i più golosi, a casa, si può preparare anche del gelato alla nutella, amatissimo da adulti e bambini. Chi, invece, ama il gusto del pistacchio, può prepararlo a casa utilizzando pochi ingredienti e, soprattutto, senza avere una gelatiera. Con la ricetta del gelato al pistacchio, si possono preparare anche altri gusti in base a quello che preferite.

Gli ingredienti per preparare 700 gr di gelato sono:

– Latte intero 200 g

– Panna fresca liquida 200 g

– Acqua 100 g

– Zucchero 100 g

– Pistacchi sgusciati 100

Per preparare il gelato fatto in casa senza gelatiera, la prima cosa da fare è preparare lo sciroppo: versate in un pentolino lo zucchero, l’acqua e accendete la fiamma a fuoco basso. Nel frattempo, in una caraffa, versate il latte e la panna e, appena lo sciroppo sarà arrivato a bollore, spegnete il fuoco e fate intiepidire. Dopo di che versate lo sciroppo all’interno del composto di latte e panna.

Con un mixer a immersione, poi, frullate il tutto. Dopo aver ottenuto un composto liscio e morbido, trasferito il tutto in uno stampo di silicone o negli stampini per il ghiaccio e fate riposare in freezer per tutta la notte.

Il giorno successivo, estraete i cubetti dallo stampo e trasferiteli in un robot da cucina e frullate il tutto ottenendo un composto cremoso. Successivamente aggiungete i pistacchi e frullate ancora ottenendo una crema liscia. Trasferite tutto in un contenitore di alluminio e fate riposare ancora in freezer per circa sei ore.

Prima di servire, fate riposare il gelato per qualche minuto. Con questa ricetta, potete preparare anche altri gusti di gelato frullando, al posto dei pistacchi, il caffè, il cioccolato o ciò che preferite. Potete gustare il gelato al cucchiaio ma anche comporre dei deliziosi coni.